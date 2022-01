New World setzt wichtigen Wunsch von Spielern um, die ihre Items ganz toll lieb haben

Was sagt ihr zu der Anpassung an der Ausrüstung? Freut ihr euch, eure epischen Gegenstände behalten zu können oder versucht ihr sowieso langfristig legendäre Ausrüstung zu bekommen?

Die Schattensplitter werden dafür genutzt, Ausrüstung mit dem Rüstwert 600 auf 625 anzuheben. Dafür benötigt ihr immer das Doppelte an Splittern, wie für die Stufe zuvor – Rüstwert 601 braucht einen Splitter, 602 dann zwei, 603 dann vier und so weiter.

Insert

You are going to send email to