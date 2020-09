Guild Wars 2 ist schuld daran, dass ich keine Lust mehr auf WoW habe

Wer 2020 mit einem MMORPG anfangen möchte, hat einige gute Titel zur Auswahl. Doch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch tut sich mit vielen Spielen schwer. Schuld daran ist Guild Wars 2 – vor allem wegen des Kampfsystems.

MMORPGs gehören seit 2006 fest zu meinem Alltag dazu. In den letzten Jahren habe ich besonders viele Spiele ausprobiert, darunter auch WoW Classic. In das habe ich mich während der Corona-Zeit etwas verliebt, vor allem wegen der Level-Phase und dem häufigen „Zwang zur Gruppenbildung“.

Doch inzwischen ist mein Abonnement dort wieder ausgelaufen. Der Hauptgrund dafür ist das Kampfsystem. Denn obwohl ich Tab-Targeting sehr zu schätzen weiß, fehlt es mir an Dynamik.

Schon seit 2012 hat mich ein Titel für viele andere MMORPGs verdorben: Guild Wars 2. Für mich bietet es eines der besten Kampfsysteme im Genre überhaupt und sorgt regelmäßig dafür, dass ich andere Spiele wieder verlasse.

Über den Autor: Alexander Leitsch ist verantwortlich für MMORPGs auf MeinMMO. Seine meiste Zeit verbrachte er in Guild Wars 1 und Guild Wars 2, dort sogar über 7.500 Spielstunden.



Doch auch SWTOR, Black Desert, ESO und etliche weitere MMORPGs hat er gespielt. WoW jedoch wurde erst so richtig mit dem Classic-Release angefasst.

Ausweichrollen und ständige Bewegung sind so gut

Was macht das Kampfsystem aus? Guild Wars 2 setzt auf klassisches Tab-Targeting. Ihr wählt ein Ziel aus und greift dann automatisch an. Ihr müsst dafür nicht perfekt zielen können, anders als bei einem Action-Kampfsystem.

Gleichzeitig jedoch bietet der Kampf jedoch viel Dynamik. Nur bei ganz wenigen Fertigkeiten müsst ihr still stehen bleiben. In allen anderen Fällen könnt ihr euch auch beim Wirken von Zaubern bewegen.

Zudem setzt Guild Wars 2 auf eine aktive Ausweichrolle, die mit einer Ausdauer-Leiste verbunden ist. Solange ihr Ausdauer habt, könnt ihr die Rolle jederzeit durch das doppelte Drücken der Richtungstasten WASD einsetzen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Das Kampfsystem bietet zusätzlich einige taktische Aspekte, darunter die Trotzig-Leiste für CC, die bei Bossen zuerst zerstört werden müssen, bevor diese kontrolliert werden können, und Combo-Felder.

Die Combo-Felder lösen einen kleinen Effekt aus, wenn ein Spieler einen sogenannten „Finisher“ verwendet. Das sind speziell markierte Fähigkeiten. Wer beispielsweise mit Pfeilen durch eine Feuerwand schießt, kann Gegner dahinter verbrennen. Veteranen werden diese Felder vor allem dafür kennen, dass man in ihnen den Buff „Macht“ hochstacken konnte.

Jeder Charakter hat Heilung: Eine weitere Besonderheit an Guild Wars 2 ist, dass das MMORPG ursprünglich ohne Holy Trinity veröffentlicht wurde. Klassische Tanks und Heiler gab es nicht.

Zwar hat sich das durch die Erweiterung Heart of Thorns etwas geändert, sodass manche Klassen einen Vorteil beim Tanken oder Heilen haben, aber das alte System ist noch immer erkennbar. So hat jede Klasse mindestens einen Slot für Heil-Fertigkeiten.

Selbst wenn ihr also allein unterwegs seid, braucht ihr dank Ausweichrolle und dieser Fertigkeit keine Sorge haben, dass ihr einfach draufgeht.

Die Fertigkeiten in GW2 sind klar verteilt: Die Fertigkeiten 1-5 (links) gehören zur Waffe, die Fertigkeit 6 ist immer Heilung, die Fertigkeiten 7-9 sind Utility und die 10 ist immer die Elite.

Downstate und die Rückker ins Leben: Wenn eure Lebenspunkte in Guild Wars 2 auf 0 fallen, dann sterbt ihr nicht automatisch. Stattdessen geht ihr zuerst in den sogenannten Downstate. Aus diesem können euch andere Spieler hochholen, ähnlich wie in Borderlands oder New World.

Doch Guild Wars 2 bietet zusätzlich Fertigkeiten im Downstate an, die euch ermöglichen Feinde zu besiegen, was euch sofort ins Leben zurückbringt, oder euch langsam hochheilen.

Selbst wenn keine Verbündeten in der Nähe sind, ist der Downstate also kein Todesurteil, was Guild Wars 2 zu einem der besten MMORPGs für Solo-Spieler macht.

Im Downstate habt ihr immer die Chance, auch wieder hochzukämpfen. Fertigkeit 1 ist immer Schaden, 4 immer Heilung. Die Fertigkeiten 2 und 3 hängen von der Klasse ab.

Ein optionaler Action-Mode: Wer kein Fan von Tab-Targeting ist, kann in Guild Wars 2 auch die optionale Action-Cam aktivieren. Die sorgt dafür, dass ihr mit eurer Waffe genau zielen müsst, um mit Fertigkeiten zu treffen. Außerdem könnt ihr in die First-Person wechseln für mehr Immersion und Action.

Andere MMORPGs haben trotzdem starke Kampfsysteme

Im Laufe der Jahre habe ich viele MMORPGs gespielt und auch Titel gefunden, die wirklich guten Action-Combat hatten, wie Black Desert oder TERA.

Doch am Ende bin ich immer wieder zu Guild Wars 2 zurückgekommen, wo ich mich durch die Mischung aus Action und Tab-Targeting persönlich am wohlsten fühle.

Ein Spiel macht mir jedoch wieder Hoffnung: Ashes of Creation. Dieses MMORPG plant ein Hybrid-System aus Tab-Targeting und Action-Kampf. Das könnte etwas sein, dass auch mich wieder anspricht.