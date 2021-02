Wenn ihr also auch das Gefühl habt, dass euch beim Spielen gerade der Funke fehlt und ihr Probleme habt, den Spaß am Spiel zu finden, dann zwingt euch nicht.

Daher werde ich nach dem Patch 5.5. mein Abo zum ersten Mal in über 7 Jahren aufs Eis legen. Wenn das neue Addon dann da ist, stürze ich mich dann frisch und ausgeruht in den Content.

Einerseits kann ich’s verstehen. Man hat Spaß und möchte mehr davon haben. Aber andererseits sorgt es für unnötig viel Frust. Und genau das will ich an dieser Stelle vermeiden.

Wenn der Text jetzt bitter rüberkommen sollte, ist er so nicht gemeint. Der Direktor Yoshida selbst hat mal gesagt, dass man sein Spiel de-abonnieren sollte, wenn man keinen Content mehr findet, der Spaß macht. Man sollte sich nicht dazu zwingen, jeden Tag einzuloggen, wenn man im Spiel keine Beschäftigung findet, so Yoshida.

Die Einnahmen der MMO-Abteilung von Square Enix haben mit dem Release von Shadowbringers einen starken Schub erlebt, was man auch den steigenden Abo-Zahlen von Final Fantasy XIV zuschreibt. Die Update- und Content-Strategie scheint also für das MMORPG gut zu funktionieren.

Auch hier tut sich im Sommer eine Lücke auf, in der es wohl keine neue Content-Zufuhr geben wird. Es fühlt sich an wie ein Déjà vu aus 2020, weswegen ich mir das Raid-logging dieses Mal ersparen möchte und das Abo bis zum Addon aufs Eis legen werde.

Wird der Sommer 2021 genauso? Diese Verspätung konnte das Team nicht mehr aufholen, so Direktor Yoshida. Und so wie die Roadmap für das Jahr 2021 bei FFXIV gerade aussieht, wird es im Sommer 2021 ebenfalls eine solche Content-Lücke geben, bis das Addon endlich erscheint.

