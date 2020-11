Im Februar 2018 kündigten die Entwickler von Guild Wars 2 eine große Überarbeitung des Spielmodus Welt gegen Welt an. Doch das ist bis heute nicht erschienen und so manch ein Spieler verzweifelt inzwischen.

Was ist das für ein Update? Das Welt gegen Welt (WvW) ist ein großer PvPvE-Modus, in dem immer 3 Server um die Vorherrschaft auf bestimmten Karten kämpfen. Dazu gibt es Lager, Türme und Festungen, die erobert werden können, um darüber Punkte für den Server zu verdienen. Zudem gibt es eine Rangliste mit den besten Servern.

Doch der Modus kränkelt bereits seit Langem, was vor allem an den wenigen Belohnungen, den immer gleichen Abläufen und Ungerechtigkeiten in der Population liegt. Doch genau hier sollte das neue Update ansetzen.

Durch das Allianz-System sollen sich alle 8 Wochen komplett neue Teams finden, die dann gemeinsam in die Schlacht ziehen – so wie es bisher die Server waren. Dabei sollen die Gilden eine größere Rolle spielen, denn diese Spieler bleiben stets zusammen im Team. Neben den großen Gilden sollen kleine Gilden und Einzelspieler so hinzugefügt werden, dass die Teams in etwa gleich groß ausfallen.

Aus einem Cluster von Allianzen, kleinen Gilden und Solo-Spielern soll sich ein Team für 8 Wochen formen. Dann wird neu gewürfelt.

Passend dazu soll ein Season-System für genau diese 8 Wochen eingeführt werden, das mehr Langzeitmotivation und neue Belohnungen bringen soll.

Wie steht es um das Update? Die letzte größere Aussage zum Allianz-Update gab es von einem Entwickler am 29. November 2018. Vor exakt 2 Jahren teilte Raymond Lukes den Spielern mit, was sie vom Update erwarten können und das es einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Doch mit mehr als 2 Jahren Wartezeit haben wohl die wenigsten Spieler gerechnet. Zum traurigen Jubiläum gab es nun einige Beschwerden in den sozialen Medien und auf reddit.

„Ich habe akzeptiert, dass es wahrscheinlich nie kommen wird“

Was sagen die Spieler? In dem Thread „Heute feiern wir 2 Jahre ohne Updates zu den Allianzen“ äußern sich etliche Spieler negativ über ArenaNet.

Sie sind enttäuscht darüber, dass das Update noch immer nicht erschienen ist, aber auch über die Kommunikation der Entwickler. Immerhin gab es seit 2 Jahren keine konkreten Informationen mehr:

Typical-user-Name hat die Hoffnung inzwischen aufgegeben: „Ich habe akzeptiert, dass es wahrscheinlich nie passieren wird, und wenn doch, wird es eine angenehme Überraschung sein.“

DeltaTimo nimmt es sogar mit Galgenhumor: „Wenn wir niemals die Allianzen bekommen, dann ist die Aussage ‚WvW wird mit Allianzen so viel besser werden‘ niemals falsch.“

Tatsächlich spekulierten viele im Februar 2018 darauf, dass das Update in 6 bis 18 Monaten erscheinen würde. Doch diese Hoffnung war wohl trügerisch.

Im Fokus des WvWs stehen die Kämpfe zwischen den Spielern und um Festungen und Türme.

Warum verzögert sich das Update so? Beim Entwickler von Guild Wars 2 gibt es seit Anfang 2019 viele Probleme. So wurde in einer Massenentlassung rund 1/4 des gesamten Studios rausgeworfen.

Auch danach gab es immer wieder Chaos:

Das Welt gegen Welt selbst jedoch wird seit dem Release der ersten Erweiterung Heart of Thorns sehr stiefmütterlich behandelt. Damals erschien eine neue Map, die die Spieler jedoch nicht gut fanden. Auch die Seasons, die es früher einmal gab, wurden auf Eis gelegt.

Gibt es Hoffnung für das Update? Ja, denn noch in einem Livestream im November äußerten sich die Entwickler ganz kurz in einem Satz dazu, dass das Update noch immer in Arbeit ist. Ein Release-Date gibt es aber noch nicht.

Allerdings verrieten die Entwickler bereits, wie es im PvE von Guild Wars 2 weitergeht. Dort stehen 4 große Updates und 3 Events für die kommenden 7 Monate an.