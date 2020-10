Was ist los bei ArenaNet? Seit der Gründung von ArenaNet 2001 wurden im Grunde nur zwei Spiele veröffentlicht: Guild Wars 1 und Guild Wars 2. Seit Jahren arbeitet die Firma jedoch an neuen Projekten, die bisher allesamt unangekündigt blieben.

Doch aus dem Steam-Release von Guild Wars 2 wird erstmal nichts. Die Entwickler teilten in einem neuen Blogpost mit, dass dieser „auf Eis gelegt“ wurde. Als Grund nannten sie die neue Erweiterung „End of Dragons“ . Die soll 2021 erscheinen und eine Qualität bieten, die „von einer Erweiterung von Guild Wars 2 erwartet wird“.

