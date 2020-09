Jagex, die Firma hinter RuneScape, hat über die Jahre mehrfach versucht, ein neues Spiel zu etablieren. Derzeit arbeiten sie an einem neuen Next-Gen-MMORPG . Doch der Release scheint noch in weiter Ferne zu sein.

Die Community von RuneScape steht dem Spiel außerdem sehr nahe und wird von den Entwicklern auch dazu eingeladen. So gibt es regelmäßig Contests, Events und eben diesen starken Austausch. Den haben wir selbst erlebt, als wir von MeinMMO am jährlich stattfindenden RuneFestival 2019 teilgenommen haben .

Einen großen Anteil am Erfolg hat die starke Zusammenarbeit mit der Community. Bei Oldschool RuneScape beispielsweise entscheiden die Spieler, welche Inhalte ins Spiel kommen und welche nicht. Neue Features werden dort zur Wahl gestellt und nur wenn ein Feature 75% Zustimmung in der Community bekommt , wird es auch umgesetzt.

RuneScape ist in seiner Grundform Free2Play und lässt sich von der Dauer her endlos spielen. Allerdings habt ihr nur Zugriff auf etwa 20% der gesamten Inhalte. Es fehlen einige Gebiete und Skills und bereits vorhandene Skills lassen sich nur bis Stufe 99 leveln.

Was ist RuneScape? Bei RuneScape handelt es sich um eines der ältesten noch laufenden MMORPGs . Darin erkundet ihr eine große Fantasywelt, in der euch ihr Quests erledigen oder Dungeons erforschen könnt. Dabei seid ihr nie allein unterwegs, sondern agiert stets mit anderen Spielern.

Im Oktober erscheint das MMORPG RuneScape auf Steam. Das Spiel wurde ursprünglich im Januar 2001 veröffentlicht und war für viele Spieler der Einstieg in das Genre. Auch 19 Jahre nach Release erfreut es sich großer Beliebtheit, was auch an der engen Bindung der Community liegt.

