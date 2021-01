Ich bin ein riesiger GW2-Fan, aber der Trailer zum neuen Update ist eine Enttäuschung

Die Entwickler haben bisher lediglich bestätigt, dass End of Dragons nicht das Ende der Geschichte von Guild Wars 2 sein soll, auch wenn der Name dies vermuten lässt.

Die Argumentation, dass sich die wenigen Ressourcen, die das Studio für GW2 noch hat, voll auf die Erweiterung konzentrieren, ist also plausibel. Allerdings müssen so langsam neue Informationen kommen, um die Leute bei der Stange zu halten.

Hat ArenaNet so wenig Ressourcen? Für ArenaNet, den Entwickler von Guild Wars 2, läuft es in den letzten Jahren nicht gut:

Im reddit klammern sich viele an die Hoffnung, dass die derzeitige Staffel der Lebendigen Welt so schwach ausfällt, weil die Ressourcen voll auf die Erweiterung konzentriert werden.

Was kommt 2021 noch? In diesem Jahr soll Guild Wars 2 die neue Erweiterung „End of Dragons“ bekommen. Diese muss meiner Meinung nach ein Erfolg werden , wenn man nochmal neue und alte Spieler auf das MMORPG aufmerksam machen möchte.

Was zur Hölle ist in letzter Zeit mit ArenaNet los. Früher war ich aufgeregt, wenn ich die Trailer sah und manchmal dann enttäuscht, wenn ich die Episode spielte. Jetzt bin ich aber schon vom Trailer enttäuscht.

Was sagen die Nutzer im reddit? Derzeit gibt es zwei aktive Threads zum neuen Trailer. In beiden drehen sich die Top-Kommentare darum, dass die Inhalte sehr langweilig und austauschbar wirken.

Ich selbst spiele schon länger nicht mehr täglich. Inzwischen jedoch logge ich mich kaum mehr als einmal im Monat ein, was eigentlich schade ist, da GW2 so viele Dinge hat, die richtig gelungen sind:

Gezeigt werden die alten Gebiete Doric See, Donnerkopf-Gipfel, Schneekuhlen-Höhen und Felder der Verwüstung. In diesen sollen wieder neue Drachenhilfe-Missionen stattfinden. Außerdem wird es neue Verbündete Fraktionen und Belohnungen geben.

