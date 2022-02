Neues Koop-Game auf Steam mischt LoL und MMORPGs – Verspricht tausende Stunden Spielzeit

Mit Project F4E wurde ein neues Koop-Spiel auf Steam angekündigt. Dieses soll MMORPGs, MOBAs und Roguelites mischen und so ein Spiel kreieren, das tausende von Build-Möglichkeiten und tausende von Stunden Spielzeit verspricht. Wir von MeinMMO stellen es euch genauer vor.

Was ist das für ein Spiel? In Project F4E erledigt ihr Dungeons und Bosse zusammen mit anderen Spielern im Koop. Dafür wählt ihr für jede Mission einen Helden aus, von denen es etliche geben soll, die allesamt verschiedene Fähigkeiten haben und die ihr leveln müsst.

Gespielt wird in der Iso-Perspektive wie in LoL. Auch grafisch erinnert es deutlich an das MOBA.

Ihr nutzt Fähigkeiten mit Q, W, E und R.

Durch die verschiedenen Helden, verschiedenen Fähigkeiten und verschiedenen Ausrüstungsgegenstände, die ihr euch verdienen könnt, soll es „tausende von Builds“ geben.

Die Verstärkungen sollen permanent für den jeweiligen Helden sein.

Die Dungeons sollen zufällig erstellt werden, was zu einem hohen Wiederspielwert führen soll.

Die Missionen sollen „lebendig“ sein und die Verbündeten und Feinde sollen eine eigene Agenda haben, die sich im Laufe des Spiels auch ändern kann.

Wird es PvP geben? Ja. Zwar sprechen die Entwickler von der „Zukunft für freundschaftliche Koop-Games“, aber es gibt mindestens einen Modus, in dem ihr gleichzeitig mit einer anderen Gruppe spielt. In diesem geben Bosse euch Punkte und wer schneller 100 Punkte erreicht, gewinnt das Match.

Einen ersten Einblick in die Idee und das Gameplay von Project F4E gibt es in diesem Trailer:

Spiel veranstaltet erste Playtests, erinnert an Project V von ehemaligen Riot-Entwicklern

In welchem Zustand befindet sich das Spiel? Bisher befindet sich Project F4E in einem Pre-Alpha-Status. Allerdings gab es im Februar erste Playtests. Für künftige Tests könnt ihr euch auf Steam bewerben (via Steam).

Wer entwickelt das Spiel? Entwickelt wird Project F4E von BetaDwarf, einem Indie-Entwickler, der bereits die Koop-Spiele FORCED: Slightly Better Edition (74 % positive Reviews auf Steam) und Minion Masters (91 % positive Reviews auf Steam) umgesetzt hat.

Wann erscheint Project F4E? Zu einem Release-Datum wurde sich bisher nicht geäußert. Auch zu dem künftigen Bezahlmodell gibt es noch keine Aussage.

Habt ihr nicht vor Kurzem über ein ähnliches Spiel geschrieben? Ja. Project V setzt auf ein sehr ähnliches Modell, bei dem ihr mit verschiedenen Helden durch Dungeons jagt und das in der Iso-Perspektive.

Das Spiel wird von ehemaligen Entwicklern von Riot Games (LoL, Valorant) umgesetzt und möchte im März erste Gameplay-Tests starten.

Was sagt ihr zu diesem neuen Genre, bei dem MMORPGs und MOBAs gemischt werden? Spricht euch das Konzept an?