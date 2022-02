League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was sagt ihr zu Project V? Spricht euch die Idee von Dungeon-Runs mit dem Skill-Level und dem Helden-System eines MOBAs an?

Geschäftsführer Travis George war von 2008 bis 2017 Product Lead für League of Legends. Eine gewisse Nähe zum MOBA ist nicht nur in der Design-Idee, sondern auch im Artwork zu Project V erkennbar.

Der erste Test soll am 5. März stattfinden. Dafür könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite bereits anmelden ( via Vela ). Im Anschluss sollen regelmäßig Pre-Alpha-Wochenenden stattfinden.

In welchem Status befindet sich Project-V derzeit? Das Spiel ist noch früh in der Entwicklung und wurde erst Ende 2020 überhaupt angekündigt. Bald sollen jedoch die ersten Pre-Alpha-Tests beginnen.

Generell gibt es derzeit weder Gameplay, noch Screenshots vom letztendlichen Spiel. Bisher gibt es lediglich ein kleines „Behind the Scenes“-Video zum Entwickler-Studio und dem Leben in Dublin:

Was ist das für ein Spiel? In Project V wird ein Multiplayer-Onlinespiel, bei dem ihr gemeinsam mit anderen Spielern Dungeons und Raids wie in einem MMORPG abschließen sollt. Der Fokus liegt auf Teamplay, allerdings soll Project V auf das „Skill-Level“ eines MOBAs setzen. Sie selbst nennen das Genre MOCO (Multiplayer Online Coop).

