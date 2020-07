Mit einem neuen Gameplay-Trailer macht das MMORPG Elyon (ehemals A:IR) Lust auf mehr. Wir nutzen die Gelegenheit, euch das Online-Rollenspiel nochmal näherzubringen.

Was zeigt der neue Trailer? Der koreanische Trailer zum MMORPG Elyon präsentiert euch vor allem die actionreichen Kämpfe des Spiels. Denn diese heben sich doch von anderen Online-Rollenspielen ab.

Außerdem bekommt ihr Kämpfe gegen Bossgegner zu sehen, bekommt Skills gezeigt und am Ende zeigen die Entwickler noch die riesigen Realm-versus-Realm-Schlachten.

Im neuen Video seht ihr, wie schnell sich Elyon spielt.

Ein MMORPG, das aussieht wie ein Actionspiel

Was ist das Besondere am Video? Wie schon früher gezeigt, machen die Kämpfe nicht den Eindruck, den man sonst von MMORPGs hat. Es gibt beispielsweise kein Tab-Targeting und ihr müsst euch in den Gefechten bewegen, aktiv zuschlagen und ausweichen. Wer nicht wüsste, dass es sich um ein Online-Rollenspiel handelt, der könnte denken, Elyon ist ein neuer Shooter.

Dies liegt daran, da die Kämpfe unheimlich schnell ablaufen und vor allem die Fernkampfwaffen an Shootergefechte mit Maschinengewehren erinnern.

Warum ist das interessant? Die schnellen, shooter-ähnlichen Gefechte könnten vor allem die Spieler ansprechen, denen die Kämpfe in den meisten anderen MMORPGs zu lamgsam sind. Elyon hat durchaus das Zeug dazu, auch Shooter-Spieler für das Genre zu begeistern.

Wer also schnell und sehr actiongeladene Kämpfe in einem Onlinespiel liebt, der sollte definitiv einen Blick auf Elyon werfen.

Was hat das MMORPG generell zu bieten? Elyon ging aus dem MMORPG A:IR – Ascent: Infinite Realm hervor, das auf Luftkämpfe ausgelegt war. Allerdings hat sich herausgestellt, dass dieses Konzept nicht so gut bei den Spielern ankam, weswegen die Entwickler eine grundlegende Überarbeitung vornahmen und aus A:IR das eher klassische MMORPG Elyon machten.

Luftkämpfe spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. In Elyon geht es jetzt um:

Die Erkundung einer großen Spielwelt

Schnelle, actionreiche Kämpfe gegen Monster und Bossgegner

Gruppeninhalte

PvE-Content und Quests

PvP-Kämpfe

Riesige Realm-versus-Realm-Schlachten

Grinding spielt eine Rolle

Ihr interessiert euch für MMORPGs, habt aber keine Erfahrung mit dem Genre? Wir stellen euch die 8 besten MMORPGs vor, um mit Online-Rollenspielen anzufangen.