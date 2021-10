Neues MMORPG Elyon startet diese Woche auf Steam: Warum sollte man das spielen? Der kurze Check

Am 17. Oktober beginnt in Elyon der Headstart, am 20. Oktober findet dann der offizielle Release statt. Das MMORPG aus Asien möchte vor allem mit seinem besonderen Fertigkeitssystem und dem PvP punkten. Doch für wen ist das Spiel überhaupt interessant? Wir von MeinMMO erklären, wer sich Elyon anschauen sollte.

Was ist Elyon? Das MMORPG erschien Ende 2020 in Korea und wurde ursprünglich als Buy2Play-Spiel bei uns angekündigt. Noch vor dem Release wechselte es auf ein Free2Play-Modell, wobei es sich über besondere Pakete zum Start und einen Ingame-Shop finanziert.

Im Fokus des Spiels steht das actionreiche Kampfsystem, das an eine Mischung aus TERA und Black Desert erinnert. Damit könnt ihr euch in Dungeons stürzen, aber auch schnell am PvP teilnehmen. Zudem bietet es ein besonderes System, bei dem sich alle Fertigkeiten an den eigenen Spielstil anpassen können.

Im Endgame steht vor allem das PvP im Fokus, dass sowohl in der offenen Welt als auch in Arenen oder speziellen Realm-vs-Realm-Gebieten ausgetragen werden kann.

Wann erscheint Elyon? Elyon beginnt mit dem Headstart am 17. Oktober um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Dafür benötigt ihr jedoch ein spezielles Paket im Wert von mindestens 30 Euro.

Wer auf den regulären Release wartet, kann ab dem 20. Oktober um 16:00 Uhr deutscher Zeit losspielen. Hier müsst ihr dann gar kein Geld investieren.

Checkliste – Sollte ich Elyon spielen?

Für die schnelle Übersicht haben wir hier eine kurze Checkliste für euch eingebaut. Wir haben 10 Aussagen für euch vorbereitet und wenn ihr mindestens 7 von ihnen mit “ja” beantwortet, solltet ihr Elyon unbedingt ausprobieren. Ausführlichere Informationen findet ihr weiter unten im Text.

Ich suche ein neues MMORPG und stehe eher auf Themepark als Sandbox

Ich suche ein MMORPG mit aktivem Kampfsystem und Ausweichrollen

Ich mag PvP und habe auch keine Angst vor Kämpfen in der offenen Welt

Ich mag es mit Builds zu experimentieren

Ich stehe grundsätzlich auf einen Asia-Stil und habe kein Problem mit Steampunk-Elementen

Ich kann Frust ab, wenn es um die Aufwertung meiner Ausrüstung geht

Mit Grind und generischen Quests habe ich kein Problem

Ich level gerne mehrere Klassen

TERA und Black Desert gehören zu meinen liebsten MMORPGs und ich suche ein ähnliches Spiel

Mir ist der Shop egal, solange kein direktes Pay2Win in Form von stärkeren Items darin ist

Elyon überzeugt mit Kampfsystem und Charakter-Progression

Warum sollte ich mir Elyon ansehen? Elyon hat in einem ersten Anspiel-Test von uns vor allem mit dem Kampfsystem überzeugt.

Im Kampf müsst ihr dynamisch zielen, habt eine Ausweichrolle und einen Stun-Break, sodass ihr euch selbstständig aus dem Crowd Control befreien könnt. Zudem müsst ihr ständig auf Zack sein, denn viele Gegner haben schwere Angriffe, denen ihr jedoch dank guter Animationen und Telegraphen geschickt ausweichen könnt.

Ein besonderes Highlight sind die Fähigkeiten, für die ihr Feinde markieren müsst, damit die Projektile dann gezielt den Feind treffen. Diese Mechanik wird selten genutzt, fühlt sich aber unglaublich befriedigend an, sobald man sie richtig beherrscht.

Neben dem Kampfsystem ist besonders die Charakter-Entwicklung spannend. Ihr könnt euren Spielstil auf 3 Arten verändern:

Es gibt verschiedene Runen, die ihr in eure Ausrüstung setzt und die dann passive Boni freischalten

Es gibt 3 Skill-Trees, zwischen denen ihr sogar hin- und herspringen könnt

Jede Fähigkeit hat 4 verschiedene “Stile”, von denen ihr einen auswählen könnt. So bekommen eure Fähigkeiten zusätzliche Effekte wie einen Stun, verlieren dafür aber Schaden. Oder eure AoE-Angriffe treffen nur noch 3 Ziele, dafür verursachen sie an diesen mehr Schaden.

Besonders für Theory-Crafter und experimentierfreudige Spieler bietet Elyon also eine ganze Menge.

Allerdings kann eure Ausrüstung beim Aufwerten beschädigt werden, ähnlich wie in Black Desert.

Jeder Skill bietet euch 4 verschiedene Variationen.

Was bietet Elyon im Endgame? Im Endgame bietet Elyon einige Dungeons und Aufgaben in der offenen Welt, die sich an PvE-Spieler richten. Zudem gibt es ein Crafting-System und Housing.

Im Kern geht es jedoch um das PvP.

So finden Schlachten in der offenen Welt oder in speziellen Gebieten statt, in denen sich die 2 Fraktionen im Spiel bekämpfen können.

Für besonders gute Spieler gibt es dann Arenen mit Ranglisten, in denen ihr euren Skill unter Beweis stellen könnt. Eher ungewöhnlich für MMORPGs ist dabei die 1v1-Arena, in der ihr komplett auf euch allein gestellt seid. Auch die war ein kleines Highlight in der Beta.

Lohnt es sich für Themepark-Fans? Ja, sofern ihr kein Problem mit dem PvP und eher generischen Quests habt. In Elyon folgt ihr einer Hauptgeschichte und erlebt nebenbei Quests in Hubs, wie ihr es etwa aus WoW oder Final Fantasy XIV gewohnt seid.

Ab Level 28 gibt es dann den ersten Solo-Dungeon, gefolgt von einigen Gruppen-Dungeons. Auch klassische Life-Skills wie Angeln oder Bergbau sind mit dabei.

Wer sollte es nicht spielen?

Wer ein reines PvE-Spiel sucht, ist bei Elyon falsch. PvP, auch in der offenen Welt, spielt eine wichtige Rolle, zumindest im Endgame.

Die Dungeons sind zwar sehr gelungen, wirken jedoch eher wie ein Mittel zum Zweck. Im Endgame gibt es zu wenige, um alleine an ihnen Spaß zu haben.

Das Kampfsystem ist zwar sehr actionreich, hat jedoch verhältnismäßig lange Animationen. Das kann den Spaß am Kampfsystem etwas schmälern, vor allem wenn man Black Desert als Gegenbeispiel sieht.

Wer kein Asia-Setting mag, wird mit Elyon nicht glücklich.

Die Ausrüstung kann bei der Aufwertung beschädigt werden. Dagegen helfen Items, die ihr auch für Echtgeld im Shop kaufen könnt. Das System ist vergleichbar mit Black Desert.

Quests gibts in Elyon genug, doch viele davon sind sehr generisch.

Elyon war ein großer Erfolg in Korea, doch inzwischen sinken die Spielerzahlen

Wie läuft es für das Spiel in Korea? Ende 2020 erschien Elyon in Korea und stieg direkt auf Platz 9 der Gaming-Charts ein (via gamemeca). In den Wochen nach dem Release hielt es sich in den Top 15 und bekam sogar einen Push durch den Release der 6. Klasse Slayer im Januar 2021.

Seitdem fällt das Spiel jedoch in den Charts. Ende August fiel Elyon erstmal aus den Top 50 und kehrte seitdem nur einmal in diese zurück. Damit liegt es in Korea hinter MMORPGs wie Black Desert, Aion, WoW, Blade & Soul, MapleStory und gleichen mehreren Spielen von Lineage (1, 2 und Lineage W).

Die Zukunft von Elyon ist also eher ungewiss. Doch dadurch, dass das MMORPG kostenlos spielbar ist, lohnt sich das Anspielen allemal.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat Elyon bereits in der Beta getestet und kam zu folgendem Fazit:

Das neue MMORPG Elyon wird kein Flop wie Bless, aber auch kein riesiger Hit