Neues MMORPG Elyon wird Free2Play – und verschiebt Release

Das kommende MMORPG Elyon sollte eigentlich am 29. September erscheinen, doch wurde nun überraschend verschoben. Neben einem neuen Release-Termin bekommt das Spiel auch ein neues Geschäftsmodell, denn aus Buy2Play soll jetzt Free2Play werden. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist passiert? In einem Tweet haben die Entwickler von Elyon angekündigt, dass sie das Geschäftsmodell des MMORPGs ändern werden. Das Game, was man vorher kaufen musste, wird jetzt Free2Play. Um die Systeme an die Änderungen anzupassen, benötigen die Entwickler außerdem mehr Zeit. So soll Elyon nun am 20. Oktober erscheinen, statt wie geplant am 29. September.

Warum die Verzögerung? Laut den Entwicklern benötigte man mehr Zeit, um die Systeme des Spiels an das neue Geschäftsmodell anzupassen. Der Shop soll davon aber nicht großartig betroffen sein, wie das Studio auf ihrer Website bestätigen. Man will nach wie vor nicht auf Pay2Win setzen und plant nicht, diesen Ansatz zu überdenken oder zu überarbeiten.

Außerdem betonen die Entwickler, dass man damit auch mehr Zeit hätte, gewisse Quality-of-Life-Verbesserungen einzubauen und mehr Bugs zu beheben, die in der Closed Beta zum Vorschein kamen.

Was passiert mit den Vorbestellern? Die verschiedenen Vorbesteller-Pakete bleiben vorerst nahezu identisch. Statt dem Zugang zu Elyon erhält man jetzt 2.000 Rubine, welche die Echtgeldwährung des MMORPGs sind.

Ist man damit nicht zufrieden, kann man den Support kontaktieren und eine Erstattung des Kaufpreises einfordern. Die Entwickler versprechen, dass diese Anfragen bewilligt und schnellstmöglich bearbeitet werden.

Alle anderen Gegenständen in den Vorbesteller-Paketen bleiben identisch. Der Headstart der verschiedenen Pakete wurde aber erweitert, so können alle Pakete nun 72 Stunden früher zocken, was vorher nur im größten Paket eingeschlossen war. Wenn ihr Elyon also vorbestellt habt, könnt ihr ab dem 17. Oktober loslegen, ganz egal welches Paket ihr gekauft habt.

Was passiert noch? Um alle Anpassungen durchzuführen, verschwinden alle Pakete von Elyon bis zum 28. September aus dem Shop und werden erst danach wieder zum Verkauf online gestellt. Eine weitere Beta soll es aber laut dem Entwickler nicht geben.

Es soll aber Events und Livestreams mit den Entwicklern geben, bei denen sie euch mehr von Elyon zeigen wollen und euch dazu einladen, den derzeitigen Stand des Spiels zu sehen. Anspielen sollt ihr das Ganze aber nicht mehr können bis zum Release am 20. Oktober.

Was haltet ihr von der Verschiebung? Gebt ihr Elyon als Free2Play-Titel eher eine Chance? Freut ihr euch vielleicht sogar über die Verschiebung und die damit hergestellte Distanz zum Release von Top-Konkurrent New World? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

