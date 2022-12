MMORPG wollte mit actionreichen Kämpfen und riesigen Schlachten überzeugen – Wird diese Woche abgeschaltet

Mit Elyon erschien im Oktober 2021 ein neues MMORPG von den Machern von TERA. Doch schon vor dem Release waren viele von dem Spiel enttäuscht. Am 7. Dezember wird es endgültig abgeschaltet. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch blickt zurück.

Was war das für ein Spiel? 2017 wurde Elyon noch unter dem Namen Ascent: Infinite Realm angekündigt. Damals sollte es ein Action-MMORPG mit Steampunk-Elementen und riesigen Luftschiffen werden. Trotzdem gab es Orcs, Dungeons, Raids und riesige Schlachten in der Luft. Das klang richtig spannend und damals waren alle hungrig nach einem neuen MMORPG.

Doch das Kampfsystem überzeugte nicht und das Beta-Feedback in Korea war schlecht. Nur das Monster-Design bekam wirklich Lob. Der Publisher Kakao Games dachte sogar darüber nach, A:IR komplett einzustampfen, aber es steckten bereits 40 Millionen Dollar an Kosten drin.

Anfang 2020 fand dann das Rebranding zu Elyon statt und einige Mechaniken wurden komplett überarbeitet:

Im Kern wurde das Kampfsystem entschlackt, das Zielen verbessert und der Luftkampf entfernt.

Auch die ikonischen Luftschiffe verschwanden.

Die Klassen wurden überarbeitet und es wurde ein besonderes Talent-System eingefügt, das viel Flexibilität in die Fähigkeiten brachte.

Man hatte das Gefühl, die Welt wurde insgesamt kleiner und eintöniger, wobei wir uns hier auf das Hörensagen der Beta von A:IR beziehen.

Der Fokus des Spiels blieb aber auf dem PvP. Doch statt den epischen Schlachten in der Luft sammelten sich alle Spieler in einem Effektgewitter am Boden. Das kam nicht gut an.

Schwacher Start auf Steam, keine Chance gegen New World und Lost Ark

Wie lief es zu Release? Noch vor dem Release sagte ich, dass Elyon durchaus potential hat, kein kompletter Flopp zu werden. Ich sah vor allem eine Nische für PvP-Fans, die von Black Desert oder TERA zu Elyon wechseln könnten. Dafür sprachen das Kampfsystem und die generelle Ausrichtung. Allerdings hätten die Monetarisierung und das Release-Timing stimmen müssen.

Doch Elyon erschien im Oktober 2021, nur wenige Wochen nach New World. Im Peak kam es „nur“ auf 15.500 gleichzeitige Spieler auf Steam. New World wiederum brachte es im September auf über 900.000 gleichzeitige Spieler und konnte auch noch gut 500.000 Spieler begeistern, als Elyon herauskam.

Aber auch im Vergleich zu anderen MMORPGs, die 2021 erschienen, ging es unter:

Bless Unleashed etwa erreichte 76.273 gleichzeitige Spieler zu Release, der im August 2021 stattfand. Auch Swords of Legends Online, das von Gameforge primär im eigenen Client beworben wurde, kam auf 18.701 Spieler auf Steam. Hier fand der Release im Frühjahr 2021 statt.

Die Spielerzahlen vom Release bis heute (via SteamDB).

Das Interesse an Elyon war von Anfang an gering und sank trotzdem noch rasant ab. Schon im März 2022 erreichte es selbst zu Bestzeiten nicht mehr die 500 gleichzeitigen Spieler. Die Gründe dafür sind einfach erklärt:

Die Charaktere des Spiels sehen aus wie generische Asia-Modelle.

Der Einstieg war total verwirrend – mit vielen Fertigkeiten und einer chaotischen Welt. Nach einer Zwischensequenz wurde man dann in eine komplett andere Umgebung geworfen, die deutlich ruhiger war. Aber bis dahin sind bereits viele Leute ausgestiegen.

Es gab PvP in der offenen Welt.

Bei der Aufwertung von Ausrüstung konnte diese komplett kaputt geben.

Passend dazu gab es Items im Echtgeld-Shop, die die Aufwertung erleichterten und die Zerstörung verhinderten.

Am Ende machte Elyon also aus westlicher Sicht alles falsch, was man nur falsch machen konnte.

Elyon wird auch in Korea abgeschaltet

Wann wird Elyon eingestellt? Elyon soll am Mittwoch, dem 7. Dezember, pünktlich zur regulären Wartung abgeschaltet werden. Diese findet in der Regel um 10:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Wer sich Elyon nochmal anschauen möchte, sollte sich also beeilen. Tatsächlich wurden seit dem Release zwei neue Klassen veröffentlicht, eine sogar erst, nachdem die Abschaltung angekündigt wurde.

Übrigens wird Elyon nicht nur im Westen sterben. Auch im Heimatland Korea endet der Service am 2. März 2023. Dort lief das MMORPG dann immerhin etwa über zwei Jahre, denn der Release fand in Korea schon Ende 2020 statt.

Was sagt ihr zu Elyon? Trauert ihr dem MMORPG nach oder war die Abschaltung für euch offensichtlich? Was behaltet ihr in guter Erinnerung, was eher nicht?

