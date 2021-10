Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber: „Wir haben gerade zu viele gute MMORPGs“

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch liebt MMORPGs und probiert in der Regel auch jedes neue Spiel auf dem Markt aus. 2021 hat er jedoch erstmals das Problem, dass er sich kaum zwischen den vielen Titeln entscheiden kann. Das liegt zum einen an der guten Weiterentwicklung von alten Spielen, aber auch an neuen Releases.

Was ist mein Problem? In den letzten Jahren gab es auf dem MMORPG-Markt wenig Bewegung. Das hat mir vor allem 2019 und 2020 die Zeit gegeben, alte Spiele zu suchten:

In meinem Lieblingsspiel Guild Wars 2 habe ich die Spielzeit so auf über 8.000 Stunden gepusht.

Durch WoW Classic habe ich meine Liebe zu langen Level-Phasen wiedergefunden.

Zum Release von Greymoor habe ich mich richtig tief in ESO vergraben.

Nebenbei habe ich neue Erfahrungen in Black Desert, Retail-WoW und ArcheAge gemacht.

Doch in den letzten Wochen kommt es immer wieder vor, dass meine Spielzeit nicht genügt, um all den MMORPGs gerecht zu werden, auf die ich gerade richtig Lust habe.

Ich weiß, dass dies ein absolutes Luxus-Problem ist. Doch nach der langen MMORPG-Flaute seit 2016 hätte ich nie gedacht, dass ich dieses Problem jemals haben würde.

New World frisst viel Zeit, Bless Unleashed ist eine positive Überraschung

Was beschäftigt mich derzeit am meisten? Meine letzten 100 Stunden in MMORPGs habe ich fast zur Gänze in New World verbracht. Die Zeit habe ich genutzt, um Guides zu erstellen, die Welt zu erkunden, zu leveln und natürlich zum Fällen von Bäumen und Abbauen von Erzen.

Denn wie mein Kollege Mark Sellner finde auch ich die Geräuschkulisse und das Sammeln in New World einfach großartig:

Seit 15 Jahren spiele ich MMORPGs ohne Sound – Aber bei New World hat sich das geändert

Meine Highlights bei New World sind – neben dem großartigen Sound – vor allem das Kampfsystem und die Kriege um Festungen. Derzeit hat mich New World fest in seinem Bann und macht richtig Spaß.

Nebenbei habe ich in Guild Wars 2 zuletzt das Halloween-Event gefarmt und versuche dort die täglichen Quests zu erledigen, habe in Black Desert die neuste Season angefangen und in ESO den Prolog für den neuen DLC Deadlands abgeschlossen.

Doch meine To-Do-Liste ist viel viel länger.

Was möchte ich noch machen? Eigentlich hatte ich mir schon Mitte Juni vorgenommen, wieder WoW Classic zu starten und die neue Erweiterung Burning Crusade so richtig zu genießen. Ich habe den ursprünglichen Release 2007 nicht mitbekommen und hatte sogar eine Gilde, die dieses Jahr mit mir raiden wollte.

Doch persönliche Gründe sowie der Release von Swords of Legends Online, PSO2 New Genesis und Crowfall haben mir einen kleinen Strich durch diese Rechnung gemacht. Auch wenn alle 3 Spiele bisher keinen großen Erfolg hatten, so wollte ich doch jedes wenigstens angespielt haben, um zu schauen, wie viel Potenzial da ist.

Ausgerechnet Bless Unleashed ist nach New World mein Highlight 2021, was am Kampfsystem und den Weltbossen liegt.

Zudem möchte ich eigentlich mehr Zeit in Bless Unleashed investieren. Das MMORPG ist meine positive Überraschung von 2021, da ich es im Vorfeld komplett uninteressant fand, das Kampfsystem und die riesigen Weltbosse mich jedoch komplett überzeugt haben. Seit dem Release von New World liegt Bless Unleashed aber komplett brach bei mir.

Ebenfalls in meinem Backlog stehen die Neuerungen bei Neverwinter und Blade & Soul. Beide haben 2021 große Überarbeitungen vorgenommen, die ich mir selbst anschauen möchte, aber wozu ich bisher nicht gekommen bin und auch erstmal nicht kommen werde.

Denn mit Elyon startet schon am Sonntag das nächste MMORPG, dass ich auf jeden Fall ausprobieren werde, um auch hier eine Einschätzung geben zu können.

Außerdem habe ich Ende 2020 ein Let’s Play zu Final Fantasy XIV angefangen, um mich endlich tiefer in dieses MMORPG zu stürzen. Doch dieses Projekt liegt derzeit komplett auf Eis.

Viele Erweiterungen, Überarbeitungen und neue Spiele bereichern die MMORPGs

Woran liegt es, dass es gerade so viel zu tun gibt? 2021 war aus Sicht von MMORPG-Fans ein richtig gutes Jahr und hält sogar jetzt noch einige Highlights parat:

Wer also wie ich MMORPGs liebt, kam dieses Jahr voll auf seine Kosten.

In Mortal Online 2 spielen PvP und das richtige Zielen und Blocken eine wichtige Rolle. Darin habe ich zu Beginn stark versagt.

Die Verlierer von 2021: Durch die vielen verschiedenen Neuerungen, die 2021 den MMORPG-Fans gebracht hat, sind meiner Meinung nach 2 Spiele unter die Räder gekommen, die deutlich mehr Potenzial hatten:

Swords of Legends Online war kein bahnbrechendes Spiel, wäre jedoch in den Jahren 2019 und 2020 definitiv ein MMORPG geworden, in das ich mich tief eingearbeitet hätte. Gerade die Dungeons und Raids machen einen guten Eindruck.

Crowfall wollte eigentlich eine Hardcore PvP-Community aufbauen. Doch die Release-Version war eher schwach und sorgte für wenig Aufmerksamkeit. Zudem gibt es für PvP-Fans mit Albion Online, Mortal Online 2, New World und sogar Elyon bessere Alternativen, zumindest meiner Meinung nach.

Als dritten Verlierer von 2021 könnte man außerdem Retail-WoW bezeichnen. Hier sind viele unzufriedene Spieler 2021 zu Final Fantasy XIV abgewandert. Die Content-Dürre und einige Design-Entscheidungen kamen nicht gut an.

Wie geht es 2022 weiter? Wenn ich jetzt auf 2022 schaue, werden meine Probleme mit der Zeitverteilung so schnell nicht kleiner:

Im Februar erscheint die neue Guild Wars 2 Erweiterung End of Dragons und die ist für mich absolute Pflicht. Hier werde ich dutzende Stunden versenken.

Ebenfalls für Anfang 2022 ist der Release von Lost Ark geplant, ein MMORPG aus Korea, das im Westen schon sehnsüchtig erwartet wird.

Auch Projekt TL, ein teures MMORPG aus Korea, sowie Corepunk könnten 2022 ihren Release feiern.

Zudem wird es garantiert wieder eine Erweiterung für ESO geben.

Wie habt ihr das Jahr 2021 erlebt? Hattet ihr auch das Problem, dass ihr euch nicht zwischen den Spielen entscheiden konntet? Oder wart ihr von allen Neuerungen eher enttäuscht? Schreibt es gerne in die Kommentare.