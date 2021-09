In ESO könnt ihr die ersten Inhalte vom großen Finale von Blackwood jetzt kostenlos spielen

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Deadwood ist zugleich der Abschluss der ganzjährigen Story „ Tore von Oblivion “ und dementsprechend führt euch die neue Quest näher an die Totenlande, das Reich von Mehrunes Dagon. Der aktuelle DLC Blackwood findet damit ebenfalls seinen Abschluss. Zur Auffrischung: Hier ist alles, was ihr zu Blackwood wissen müsst .

Was ist das für ein Prolog? „Eine apokalyptische Lage“ ist eine neue, kostenlose Quest in Elder Scrolls Online. Sie bildet den Prolog für die kommende Erweiterung Deadwood, welche Ende 2021 noch erscheint.

