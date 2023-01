Neues Koop-Spiel für PC, PS5, Xbox sieht aus wie das tote MMORPG WildStar – Kommt 2023

Das neue Koop-Spiel Wayfinder (Steam, PS4, PS5, Xbox) wurde auf den Game Awards 2022 vorgestellt. Es überzeugt mit einem frischen Setting und einer Welt, die etwas an das tote MMORPG WildStar erinnert. Diese Woche starten die ersten Tests für das Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Wayfinder ist eine interessante Mischung aus Dungeoncrawler, Loot-Jagd, Koop-Kämpfen und Crafting. Sogar Housing soll in der Welt von Wayfinder einen Platz haben. Das Ganze setzt dann noch auf verschiedene Helden, die auch sowas wie eine ultimative Fähigkeit haben.

Wayfinder ist also eine ziemliche Genremischung und klingt auf den ersten Blick doch eher nach etwas völlig Neuem und überhaupt nicht nach MMORPG. Doch das Setting des neuen Koop-Spiels erinnert recht stark an das beliebte MMORPG WildStar, das mittlerweile gestorben ist.

Hier mischt das neue Game nämlich Fantasy mit Sci-Fi und High-Tech und baut somit eine Welt, wie man sie nicht häufig in Videospielen zu Gesicht bekommt. Hier warten Portale in andere Welten, magische Dolche und Zahnräder, die an Steampunk erinnern und große Sci-Fi-Touchscreens auf euch.

Gemischt wird das mit Feuerbällen, Schrotflinten, Sensen und Martial-Arts-Kampfstilen, sodass Wayfinder tatsächlich sehr einzigartig wird.

Hier seht ihr den ersten Trailer zu Wayfinder:

WildStar wird vermisst: Obwohl das MMORPG bereits seit Jahren abgeschlossen ist, wird WildStar bis heute von vielen Fans schmerzlich vermisst. 2020 gab es dann sogar eine Petition, in der mehr als 10.000 Spieler das MMORPG zurückforderten.

Wayfinder erinnert zumindest in seiner Optik und seinem Setting stark an das gestorbene MMORPG und könnte für Fans eine neue Zuflucht sein. Auch, wenn Wayfinder eher auf den Koop-Aspekt setzt, als auf richtig viele Spieler, wie es in einem MMORPG üblich ist.

Ob es langfristig wirklich eine Alternative zu WildStar sein kann, wird sich noch zeigen.

Release noch 2023 – Tests schon im Januar

Wann erscheint Wayfinder? Das Action-Spiel soll noch im Frühling 2023 in den Early-Access auf der Plattform Steam starten. Gleichzeitig soll auch die Version für PS4 und PS5 online gehen. Im Herbst sollen dann weitere Plattformen wie die Xbox folgen.

Noch innerhalb von 2023 soll das Spiel dann auch final erscheinen und auf Free2Play setzen.

Cross-Play als auch Cross-Save zwischen den Plattformen soll möglich sein, sodass ihr mit allen zusammen spielen und sogar jederzeit die Plattform wechseln können sollt. Die ersten Tests für das Spiel starten sogar schon im Januar.

Wie könnt ihr vorher spielen? Bereits im Januar starten die ersten Tests zu Wayfinder, beziehungsweise die zweiten, denn einen allerersten Test für den PC gab es bereits am 13. Dezember 2022. Nun folgen weitere für den PC, aber auch für die PS4 und PS5.

So lief eine zweite PC-Beta am 17. Januar und der erste PlayStation 5-Test startet heute, am 19. Januar 2023. Weitere Beta-Tests sollen noch „Anfang 2023“ folgen. Wenn ihr euch dafür anmelden wollt, müsst ihr lediglich einen Account auf playwayfinder.com erstellen.

Was haltet ihr von dem Spiel? Konntet ihr bereits an einem der Tests teilnehmen, oder wollt ihr erst einmal abwarten, was Wayfinder bieten kann, bevor ihr euch tiefer mit dem Game befasst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

