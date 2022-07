Könnt ihr 15 MMORPGs an nur einem Screenshot erkennen? Versucht es in unserem Quiz

Ihr seid ein richtiger MMORPG-Experte und wollt euer Wissen unter Beweis stellen? Testet euch in unserem Quiz und verratet uns, welches Spiel ihr auf dem Screenshot seht.

Auch wenn MMORPGs meistens genau die Spiele sind, die die meiste Zeit von euch abverlangen, gibt es viele Genreliebhaber, die einige von ihnen gleichzeitig spielen. Ein paar von euch haben so über die Jahre sicher schon hunderte MMORPGs ausprobiert und von Innen gesehen. Ihr fühlt euch in dem ganzen Genre wohl und zuhause oder sucht noch nach dem MMORPG, das zu euch passt.

Dadurch kennen sich viele Enthusiasten vorbildlich in der Welt der Online-Rollenspiele aus und haben Unmengen an Wissen über sie gesammelt, aber gehörst du zu den wahren MMORPG-Experten? Probier dich in unserem Quiz aus und verrate uns, welches Spiel du auf dem Screenshot siehst.

So funktioniert das Quiz: In dem Quiz in der Box weiter unten findet ihr insgesamt 15 Screenshots aus verschiedenen MMORPGs. Dabei gibt es ein paar sehr bekannte Titel und einige Games, die wirklich nur wahre Experten erkennen sollten. Ihr seht aber immer einen Shot direkt aus dem Spiel selbst.

Anhand von diesem einen Bild müsst ihr uns dann verraten, welches Spiel ihr da eigentlich seht. Dazu habt ihr jeweils 5 Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Am Ende des Quiz erhaltet ihr eine Auswertung basierend darauf, wie viele MMORPGs ihr richtig erkannt habt.

Einige der Screenshots zeigen dabei Titel, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Ein paar besonders fiese Bilder haben wir ebenfalls eingebaut. Versucht euer Glück, analysiert die Bilder genau und vielleicht reicht es dann zum MMORPG-Gott.

Viel Spaß beim Quiz!

0% Welches MMORPG ist das? Shaiya Silkroad Online Blade & Soul KAL-Online Chronicles of Spellborn Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Blade & Soul Justice Online Swords of Legends Online Guild Wars 2 Moonlight Blade Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? TERA WildStar Dragon's Prophet Bless Online Final Fantasy XIV Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Dungeon Runners Warhammer Online: Age of Reckoning Shaiya Herr der Ringe Online Aion Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? EVE Online Starbase CSC Entropy Star Trek Online Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Dark and Light RuneScape Last Chaos Silkroad Online KAL-Online Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Ashes of Creation Black Desert New World Swords of Legends Online ArcheAge Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? World of Warcraft Era of Legends Allods Online Alganon Online 4Story Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? KAL-Online Last Chaos Dekaron Metin 2 Flyff Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Requiem: Memento Mori Dekaron KAL-Online Last Chaos Shaiya Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Ashes of Creation Project TL Justice Online Swords of Legends Online New World Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? EVE Online Star Trek Online Star Wars: The Old Republic Entropy Star Citizen Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Allods Online DragonNext World of Warcraft Runes of Magic Neverwinter Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Last Chaos Shaiya Chronicles of Spellborn Requiem: Memento Mori Herr der Ringe Online Correct! Wrong! Welches MMORPG ist das? Swordsman Swords of Legends Online Lost Ark Blade & Soul Elyon Correct! Wrong! Könnt ihr 15 MMORPGs an nur einem Screenshot erkennen? Versucht es in unserem Quiz Frischling In der Welt der MMORPGs bist du noch nicht so ganz zuhause. Du hast ein paar wenige Treffer erzielen können, doch das könnte auch Glück gewesen sein. Doch lass den Kopf nicht hängen! Das bedeutet nämlich gleichzeitig, dass du noch viele wunderbare Welten frisch für dich entdecken kannst. So kannst du aus dem Quiz direkt deine ersten Empfehlungen mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht schaffst du beim nächsten Quiz schon ein besseres Ergebnis! Rekrut Du hast auf jeden Fall schon einige Erfahrung in MMORPGs und kannst mit den Begriffen Azeroth, Aeternum und Arkesia vermutlich etwas anfangen. Wenn es dann aber tiefer geht, hast du noch einiges zu lernen, bis es zum MMORPG-Experte reicht. Noch weißt du nicht, was es eigentlich mit DKP, Legion Raids und Gearscore auf sich hat, doch das kann ja noch werden. Du bist auf dem richtigen Weg, um bald mit Leichtigkeit jedes unserer Spiele zu erkennen. Ausbilder Du hast sicherlich schon viele Erlebnisse in MMORPGs gemacht und einige Orte gesehen. Du kennst dich aus und bist vermutlich derjenige in deinem Freundeskreis, der den anderen die neuesten MMORPGs vorstellt. Zwar hast du auch noch längst nicht alle gesehen, begeisterst dich aber für das Genre und hast das Zeug, in Zukunft ein echter MMORPG-Experte zu werden. Mit der sinnbildlichen Fackel in den Händen bist du jederzeit bereit in neue (MMORPG-)Welten aufzubrechen und schreckst vor keinem Spiel zurück, Respekt! Experte Dieses Quiz war eine Leichtigkeit für dich. Du fragtest dich vermutlich die ganze Zeit, wann die wirklich schweren Fragen kommen, denn dir macht keiner so schnell etwas vor. Du hast die meisten MMORPGs bereits von Innen gesehen, kennst ihre Stärken und Schwächen und hast Charaktere auf der maximalen Stufen in allen von ihnen. Dich kann nichts mehr erschrecken, du hast (fast) alles gesehen und fast jeden Boss getötet. Du kannst dich wahrlich MMORPG-Experte nennen! MMORPG-Gott Entschuldigung, dieses Quiz war scheinbar eine Beleidigung an dein MMORPG-Wissen. Dir macht absolut niemand etwas vor, wenn es um dein Lieblings-Genre geht. Du hast jeden Mokoko-Samen in Arkesia gefunden und weißt auswendig, wo jeder Klumpen Eisenerz in Aeternum zu finden ist. Du bist noch viel mehr, als nur ein Experte, du bist ein MMORPG-Gott! Mit Leichtigkeit und ohne nachzudenken konntest du dieses Quiz in wenigen Minuten bezwingen, und es war für dich nicht mal ansatzweise ein Mythic+-Encounter. Wir ziehen unseren imaginären Hut vor dir! Teile Deine Ergebnisse:

Wie viele der Screenshots habt ihr korrekt erkannt? Waren sie alle einfach für euch, oder kamt ihr bei ein paar Titeln schon ordentlich ins Schwitzen? Erzählt uns in den Kommentaren gerne, welches Ergebnis ihr erzielen konntet und wie ihr das Quiz allgemein fandet.

