Neues Action-MMO erinnert an das geliebte MMORPG Wildstar – Erscheint auf PS5 und Steam

Wayfinder ist ein heldenbasiertes Koop-RPG von Airship Syndicate und Digital Extremes, das sich derzeit in Entwicklung befindet. Viele erinnert es an das MMORPG WildStar, da schmerzlich vermisst wird. Nun verrät Wayfinder Details zu den Charakteren.

Bei den Game Awards 2022 wurde Wayfinder erstmals in einem Trailer vorgestellt. Da war aber noch nicht klar, was für ein Spiel es wird. Mittlerweile haben die Entwickler Airship Syndicate mehr Infos veröffentlicht und 5 ihrer 6 Helden einzeln vorgestellt.

Erkundung, Crafting und spannende Kämpfe

Was ist das für ein Spiel? Wayfinder ist ein actionreiches MMO, das euch in die Rolle eines von 6 Helden schlüpfen lässt. Ihr müsst euch in der Welt von Evenor zurechtfinden und sie vor einer feindlichen Macht namens Dämmerung beschützen.

Dabei legt das Spiel seinen Fokus auf PvE mit vielen Anpassungsmöglichkeiten. Ihr betretet Portale und sollt selbst bestimmen können, welche Herausforderungen eurer Gruppe begegnen: Also welche Bosse und Monster ihr tötet und welche Materialien ihr sammelt. Auch die Stärke eurer Feinde könnt ihr festlegen.

Diese Inhalte bietet es noch:

Ihr erforscht verschiedene Orte, die Welt soll “gewaltig” sein.

Crafting – Ihr stellt Ausrüstung aus gesammelten Materialien her.

Housing – Die Rede ist von einer “Wohnung” für die ihr ebenfalls Items craften könnt und diese dann platziert.

Optisch erinnert Wayfinder an das MMORPG Wildstar, das 2014 erschien, aber nach 4 Jahren eingestellt wurde. Es war ein buntes Sci-Fi-Spiel, das sich viele Gamer zurückwünschen.

Entwickler stellen 5 der Helden vor

In Wayfinder spielt ihr verschiedene Helden, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ihr wählt einen von 6 aus, könnt aber zwischen ihnen wechseln, wie die Entwickler betonen. Ihr schaltet dadurch Boni und “Meisterpunkte” für euer gesamtes Konto frei.

Zudem soll man seinen Charakter individuell anpassen können. Obwohl durch die Wahl des Helden vieles determiniert ist, könnt ihr am Aussehen und auch am Spielstil etwas verändern. So rüstet ein Held beispielsweise unterschiedliche Waffen aus, die sich aufs Gameplay auswirken.

Diese Helden gibt es:

Senja – Eine muskulöse Heldin mit kurzen Haaren, die ein großes Zweihandschwert führt

Niss – Eine Art Ninja, der mit 2 Klingen kämpft und dunkle Magie beherrscht

Silo – Ein Schütze, der mit Sprengstoff arbeitet und magische Geräte bedient

Kyros – Ein Zauberer, der mit arkaner Magie kämpft. Seine menschliche Hülle hat er abgelegt und besteht aus mystischer Energie.

Wingrave – Ein stark gepanzerter Gläubiger, der wie ein ultimativer Tank aussieht

Senja – Die Wettkämpferin Niss – Die Schattentänzerin Silo – Der Taktiker Kyros – Der Kriegsmagier Wingrave – Der Suchende

Infos zum 6. Helden verraten die Entwickler aktuell noch nicht. Wir wissen lediglich, dass es einen weiteren geben wird.

Wann erscheint Wayfinder? Das MMO soll im Frühling 2023 im Early Access auf Steam und der Playstation verfügbar sein. Im Herbst 2023 sollen weitere Plattformen folgen. Cross-Play und Cross-Save ist möglich, ihr könnt also mit anderen auf jeder Plattform zusammenspielen und auch selbst die Plattform wechseln.

Was sagt ihr zu dem MMO? Erinnert es euch ebenfalls an das MMORPG Wildstar? Wollt ihr es anspielen, wenn es erscheint? Welcher Held gefällt euch am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

