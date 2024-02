Game of Thrones: Emilia Clarke versuchte, uns vor Staffel 8 zu warnen, doch niemand hörte auf sie

Auch in den darauffolgenden Interview-Momenten, die gezeigt werden, sieht man sie immer wieder mit einem fast schon gequälten Gesichtsausdruck, wenn sie über die 8. Staffel von Game of Thrones spricht.

Auf die Frage, wie es war, das Skript zu lesen, gab Emilia Clarke nur die Antwort: „Ich habe die Skripts zu dieser Staffel gelesen und an manchen bestimmten Tagen verließ ich mein Haus. Das einzige, was ich mitnahm, waren meine Schlüssel. Und als ich drei Stunden später wieder zu Hause ankam, hatte ich immer noch nicht alles verarbeitet.“ Ihr anschließender Gesichtsausdruck spricht Bände.

Zwar hätte sie es niemals ausgesprochen, doch es gäbe mehrere Clips, in denen sie uns zeigen würde, was uns erwarte.

In dem erklärte er, dass er eine Sache an dem „Untergang“ von Game of Thrones mit der 8. Staffel lustig fände, nämlich dass Emilia Clarke, die Schauspielerin von Daenerys und schon während einer Pressetour davor gewarnt hätte, wie schlecht die letzte Staffel sei.

Manche Fans gingen in ihrer Unzufriedenheit sogar so weit und erstellten eine Petition, die die einen Neudreh von Staffel 8 forderte. Mehr dazu könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen .

