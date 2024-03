Neues Survival-Game spielt in der Welt von Baldur’s Gate 3, bietet Koop und „Lebens-Simulation“

Gameloft, die Macher von Disney’s Dreamlight Valley, haben ein neues Spiel angekündigt. Noch gibt es für das Projekt keinen Namen – Nur, dass es in den Forgotten Realms spielt. Das ist die Welt aus Dungeons & Dragons, in der ihr euch auch in Baldur’s Gate 3 befindet. Das Spiel soll Inhalte verschiedener Genres beinhalten.

Was ist das für ein Spiel?

Gameloft beschreibt das Spiel als eine Mischung aus Survival, Lebens-Simulation und Action-RPG – Also grob eine Kombination aus Valheim, Stardew Valley und Diablo.

Als Grundlage für das Spiel dient Dungeons & Dragons, oder konkreter: die Forgotten Realms. In diesem Universum spielten bereits Baldur’s Gate 3 und der neuste D&D-Film „Ehre unter Dieben“.

Das Studio selbst hat bereits Erfahrung mit ähnlichen Spielen. Gameloft ist verantwortlich für Disney Dreamlight Valley, das sogar MMORPG-Fans begeistert.

Wann und wo erscheint das Spiel? Das bisher unbenannte Spiel wird für PC und „Konsolen“ veröffentlicht. Bisher haben die Entwickler noch keine konkreten Plattformen genannt. Dreamlight Valley erschien jedoch für PC, Xbox und PS5, es ist also gut möglich, dass alle Plattformen bedient werden.

In den Presse-Mitteilungen auf der offiziellen Website und auf X steht sonst nichts weiter zum geplanten Release des Spiels. Ebenso wissen wir noch nicht, an welchem Punkt sich die Entwicklung gerade befindet.

Einen Trailer gibt es bislang noch nicht, lediglich ein einzelnes Bild, das mehrere Figuren aus der Welt von D&D zeigt: einen drachengeborenen Barden mit nur einem Bein, einen (Halb)-Elfen und vermutlich einen Menschen am Lagerfeuer.

In dieser Welt wird das neue Game spielen:

Neues D&D-Spiel kommt – Was steckt drin?

Gameloft spricht von einem „kooperativen Gameplay, gebaut rund um eine innovative Hybride aus Survival, Lebens-Simulation und Action-RPG.“ Fokus des Spiels sind offenbar Abenteuer, die ihr gemeinsam erleben und überleben sollt.

Zumindest in Sachen Lebens-Simulation und Abenteuer hat Gameloft jedoch bereits Erfahrung. Mit Dreamlight Valley hat das Studio ein Lizenz-Spiel erschaffen, das bei Spielern sehr gut ankommt.

Da Dungeons & Dragons bisher vor allem mit CRPGs im Bereich Videospiel aufgetreten ist, wäre ein Survival-Ansatz tatsächlich etwas Neues. Wie stark die Gewichtung der jeweiligen Genres am Ende sein wird, können wir aber nicht sagen.

Eine Art Mischung aus Valheim und Baldur’s Gate 3 wäre allerdings sehr gut vorstellbar und würde sowohl in die Beschreibung passen, als auch in die geplante Welt der Forgotten Realms. Mit einem ausschweifenden Narrativ wie in Larians RPG-Hit rechnen wir allerdings nicht. Sandbox-Abenteuer sind hier wahrscheinlicher. Weitere Neuerscheinungen findet ihr in unserer Liste: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2024: Die große Release-Liste