Ich spiele sonst nur Asia-MMORPGs, aber von diesem Disney-Spiel komme ich nicht los

Es ist Fluch und Segen zugleich. Das Cozy-Game Disney Dreamlight Valley gibt mir genau den Grind, den ich brauche, um mich Abends zu entspannen. Warum es genau das richtige für alle MMORPG-Spieler ist, verrate ich euch.

Disney Dreamlight Valley ist eine Sandbox durch und durch. Neben der Hauptstory dreht sich das Meiste im Spiel eigentlich um das Verbessern und Verschönern des eigenen Valleys. Eine Aufgabe, die ordentlich Sternenmünzen schluckt.

Um Sternenmünzen in Dreamlight Valley zu verdienen, baut man für gewöhnlich Kürbisse an. Diese brauchen zwar mit vier Stunden Zeit am längsten zum Wachsen, bringen aber mit 664 auch die meisten Münzen pro einzelner Pflanze.

Disney Dreamlight Valley ist also mit viel Grind verbunden, wenn man viele Münzen und ein schönes Valley haben möchte – perfekt für einen langjährigen MMORPG-Spieler wie mich. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Münzen zu erhalten, wie durch das Einlösen von Promo-Codes.

Wer spricht hier? Cedric ist der Asia-MMORPG-Experte auf MeinMMO. In Spielen wie Swords of Legends Online hat er tausende Stunden verbracht. Zuletzt spielt er vermehrt Cozy-Games, die seine Lust nach Grind stillen.

Hier ist der Trailer zu Disney Dreamlight Valley

Disney-Figuren helfen mir beim Grinden und leveln auch noch mit

Um die Pflanzen anzubauen, braucht es ein großes Feld. Bevor wir anfangen etwas zu tun, nehmen wir einen Begleiter aus dem Dorf mit, dem wir als Skill „Graben“ gegeben haben. Der wird mit jeder Aktion gelevelt und gibt beim Level-Up dann zusätzliche Belohnungen für den Grind.

Zuerst pflügen wir also ein Feld und werden für jeden Schaufelhieb mit einem schönen Sound und ab und an einem kleinen Zufallsdrop belohnt. Das Feld kann dabei beliebig groß sein. Auf Reddit habe ich schon einige Spieler gesehen, die ganze Abschnitte der Karte zu einem Kürbis-Acker umgebaut haben.

Ist unser Feld in der gewünschten Größe, wechseln wir unseren Bewohner aus und nehmen einen mit, dem wir den Skill „Gärtnern“ gegeben haben. Für jedes Pflänzchen, welches wir in den Boden setzten, erhalten wir Freundschaftspunkte für unseren Begleiter.

Sind alle gepflügten Felder mit Setzlingen voll, dürfen wir unser Feld noch gießen. Die Gießkanne hat quasi eine AOE, und wenn man sich richtig hinstellt, kann man möglichst effizient die Felder gießen.

Mein kleines Kürbisfeld könnt ihr hier sehen.

Endlich ein Grind, der wirklich Spaß macht

Disney Dreamlight Valley kennt die Zielgruppe der Cozy-Gamer gut. Man verbindet beliebte Elemente aus MMORPGs, wie Erfahrungspunkte, Leveln und Belohnungen für Meilensteine, mit belohnenden Sounds und ansprechender Grafik.

Da das Spiel keinen Wettkampf hat und mich nicht zum grinden zwingt, macht es das ganze noch besser. Ich farme freiwillig, weil ich mein Dorf schöner machen will. Disney Dreamlight Valley begeistert mich als langjährigen MMORPG-Veteranen, weil es Grind belohnend gestaltet.

Der Grind wird noch besser, da man die guten Pflanzen wie die Kürbisse erst recht spät im Spiel erhält -vorher muss man auf schlechtere Alternativen zurückgreifen.

Wichtig ist auch, dass man die Setzlinge kaufen und dementsprechend einen Teil der Einnahmen immer wieder reinvestieren muss. Ein bisschen Köpfchen ist also auch gefragt.

Trotz Cozy-Gameplay perfekt für MMORPG-Spieler

Auch wenn viele es vielleicht nicht wahrhaben wollen, Disney Dreamlight Valley ist das Beste Non-MMORPG, das ihr Spielen könnt. Es erinnert an eine Zeit, an der die Level-Phase nicht gerusht wurde, um am ersten Tag noch die Dailys abschließen zu können.

Das Spiel gibt mir ein Gefühl zurück, was mir MMORPGs schon lange nicht mehr gegeben haben: eine entspannte Level-Phase, Grind wann ich ihn möchte und Belohnung im Form von Münzen, die ich für sinnvolle Dinge nutzen kann.

Falls euch der Grind in eurem Lieblings-MMORPG zuletzt eher frustrierend oder langweilig erschien, könnte euch Disney Dreamlight Valley eine erfrischende Alternative bieten.

Alles zum neuen Update, A Rift in Time für Disney Dreamlight Valley findet ihr bei unseren Kollegen von GamePro.