Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Um an die oberen Teile heranzukommen, könnt ihr euch einfach eine Treppe bauen, die bis ans Dach heranreicht. Diese braucht nicht mal einen Punkt, mit dem sie verbunden ist. Es ist auch möglich, einfach an den bereits platzierten Dachwänden hinauflaufen.

Insgesamt ist die Stabilität der wichtigste Faktor beim Bauen von Häusern. In unserem Guide findet ihr alle Infos dazu: So baut ihr in Valheim bessere und stabilere Häuser

Nutzt ihr solche Strukturen und setzt sie zusammen, müsst ihr weiterhin auf die Stabilität achten. Je größer euer Haus wird, desto wichtiger wird das. Innerhalb des Langhauses sollten immer Holzträger in einem Abstand von vier Metern gebaut werden. Achtet dabei auf die Farbe, in der die Gegenstände beim Bauen angezeigt werden.

