Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Darum sind Ebenen gefährlich: Todeskitos sind nicht die einzigen gefahren in den Ebenen. In dem Biom wohnen ebenfalls Fulinge, kleine (und große) Goblins. Auch die solltet ihr nicht unterschätzen, selbst wenn sie klein sind. Denn auch sie können euch mit ihren kleinen Keulen sofort aus dem Leben hauen.

Auf der Gegenseite haben Todeskitos nur sehr wenig Leben. Ein Schlag reicht meist, um sie zu töten – wenn man sie denn trifft. Das hat auch etwas Positives: ist man mit dem Schiff schnell genug, zermatscht man sie einfach am Bug wie eine Fliege an der Windschutzscheibe, wenn man sie „überfährt“. Unheimlich befriedigend.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Außerdem fliegen die Todeskitos immer wieder ein größeres Gebiet ab. Zusammen mit ihrer hohen Geschwindigkeit kommt man so schnell in einen Kampf mit ihnen und wenn sie die Beute bewachen, die man beim Tod verloren hat, bekommt man die nur schwer zurück.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Fiese an ihnen ist, dass sie nicht annähernd so gefährlich aussehen, wie sie wirklich sind. Einen unvorbereiteten Wikinger können sie leicht mit einem Schlag töten und verfolgen euch sogar bis aufs Wasser. Im subreddit von Valheim kursieren bereits seit einiger Zeit Memes zu den Mücken, die selbst nach Wochen noch immer relevant sind:

Was sind das für Gegner? Die Rede ist von Todeskitos. Das sind blutsaugende, kleine Mücken, die ihr im Ebenen-Biom finden könnt. Todeskitos sind die aktuell kleinsten Gegner, die es in Valheim gibt.

Insert

You are going to send email to