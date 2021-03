Die fleißigen Wikinger in Valheim erschaffen immer wieder riesige Bauten, mit denen sie die Community begeistern. Ein Spieler hat nun aber das möglicherweise bisher größte Highlight vorgestellt: ein Monument für Heimdall, den Wächter der nordischen Götterwelt – samt sicherlich 100 Meter großem Schwert.

Das ist das Monument: Der Spieler Di-zzy hat ein riesiges Monument des nordischen Gottes Heimdall (auch Heimdallr) auf einem Berg errichtet. Das Bauwerk zeigt den Kopf des Gottes samt Helm und einem riesigen Schwert.

Das ganze Gebäude ist begehbar und über ein Portal von einem nahen Gipfel aus zu erreichen. Di-zzy zeigt in seinem Video eine kurze Tour durch den „Kopf“ von Heimdall und stellt sich direkt neben das Heft seines Schwertes.

Sieht man die Größe seines Charakters daneben und geht davon aus, dass ein Wikinger grob 2 Meter groß ist, dürfte das Schwert vom Knauf bis zum Boden an die 80-100 Meter groß sein.

Der Post hat auf reddit innerhalb eines Tages über 11.000 Upvotes, über 230 Kommentare und etliche Auszeichnungen erhalten. Er ist damit einer der größten auf der Valheim-reddit. Wir haben den Clip hier für euch eingebunden:

Laut eigener Aussage hat er das alles sogar aus eigener Kraft geschafft und ohne dabei Admin-Befehle zu nutzen, mit denen er kostenlos hätte bauen können: „Ich bin so oft heruntergefallen, dass mein Schwert-Skill am Ende auf 3 abgefallen ist.“

Viele Spieler sind erstaunt von der Leistung. Einige merken an, dass sie gerade einmal eine Hütte hinbekommen, während Spieler wie Di-zzy solche Monster-Bauten erschaffen. Der Erbauer selbst ist recht bescheiden und dankt den Entwicklern für die vielen Möglichkeiten, die Valheim bietet. In seiner Galerie auf imgur findet ihr weitere Bilder des Bauwerks.

Heimdall, der Wächter der Götter in Valheim

Warum ist der Gott so wichtig? In der nordischen Mythologie ist Heimdall der Wächter der Regenbogenbrücke Bifröst die die Welt der Götter (Asgard) und die der Menschen (Midgard) verbindet. Er schützt und bewacht also den Eingang ins Heim der Asen.

Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist es, die Götter zu warnen, wenn Asgard angegriffen wird. Dazu stößt er in sein Gjallarhorn (nein, nicht die Waffe aus Destiny) und läutet so den nordischen Weltuntergang ein: Ragnarök.

Da sich Valheim an der nordischen Mythologie orientiert, sind Geschichten dieser Götter in der Welt oft in irgendeiner Form vertreten. Sogar der Göttervater Odin selbst zeigt sich den Spielern und beobachtet sie bei dem, was sie tun.

Odin beobachtet euch in Valheim in Gestalt eines einäugigen Wanderers. Der Stab ist sein Speer Gungnir in getarnter Form.

Einige Spieler sind sich zudem sicher, dass sie schon Thor, den Gott des Donners bei besonders schweren Stürmen gesehen haben. Und nun steht auch Heimdall auf einem Berg und wacht über Valheim.

Warum bauen Spieler so etwas? Das Bau-System von Valheim bietet viele Möglichkeiten, um sich kreativ zu entfalten und alles Mögliche zu bauen. Spieler nutzen das System, häufig zusammen mit bestimmten Mods, um ihren Ideen freien Lauf zu lassen.

Dabei sind solche Gebäude wie das Monument für Heimdall nur die Spitze. Viele andere geben sich mit kleineren Gebäuden zufrieden – oder bauen einfach ein idyllisches Dorf, das perfekt in die Welt passt.

Dabei ist das Bauen selbst für einen größten Teil der Spieler bereits der größte Ansporn. Sich ein eigenes Heim zu erschaffen oder ganz verrückte Ideen umzusetzen, treibt besonders die kreativen Spieler an. Es ist Zeitvertreib und am Ende kommt etwas Hübsches zum ansehen oder angeben dabei heraus.

Einige Spieler brauchen sogar kaum mehr als das Bauen in Valheim. Das erklärte uns jemand, der bereits 267 Stunden Valheim gespielt und immer noch Spaß daran hat.