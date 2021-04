Kreativer Wikinger dreht Werbespot für Rüben in Valheim, kommt richtig gut an

In Valheim hat ein kreativer der Spieler damit begonnen, “professionelle” Werbespots für seine Ingame-Farm zu drehen. In der Community kommen diese Videos aufgrund der lustigen Texte und der zu einer Werbung passenden Stimme gut an.

Was sind das für Werbespots? Im Fokus der Werbung steht “Homestead Farms”, eine Farm in Valheim. Der reddit-Nutzer TheNarrator11 hat bereits zwei Werbespots dazu veröffentlicht und arbeitet im Hintergrund an einem weiteren Teil.

Er parodiert mit seinen Videos klassische Werbungen und wirkt dabei unglaublich professionell. Das liegt sowohl an den gezeigten Bildern, als auch an der passenden Stimme des Sprechers und der untermalenden Musik.

Im ersten Video dreht sich alles um Rüben, die ohne Pestizide und nur durch “Sonne, kultivierte Erde und Wasser” aufgezogen wurden.

Das zweite Video wiederum handelt von den Würstchen von Homestead Farms. Die werden nämlich mit einer geheimen Zutat hergestellt: Liebe.

Ein Video braucht 90 Minuten Arbeit, begeistert dann tausende

Was sagt der Ersteller selbst über die Videos? TheNarrator11 hat vor allem Spaß an den Videos und sieht sie als sein “persönliches Endgame” in Valheim.

In einem Interview verriet er, dass ein solcher Werbespot etwa 90 Minuten an Arbeit kostet. Er nimmt das Video selbst auf und spricht den Text auch ein. Nur die Musik besteht aus vorgefertigten, lizenzfreien Stücken.

Außerdem verriet TheNarrator11, dass er sich bei der Sprechweise am Schauspieler Sam Elliott und seinem Akzent orientiert hat (via Gamesradar).

Wie kommen seine Videos an? Sein erstes Video erschien am 8. April und bekam im subreddit von Valheim über 13.000 Upvotes. Damit schaffte es der Werbespot in die Top 10 der letzten 30 Tage.

Auch sein zweiter Werbespot zu den Würstchen hat schon über 3.000 Upvotes und befindet sich derzeit auf Platz 3 im subreddit mit über 3.000 Upvotes.

Unter den beiden Videos finden sich etliche positive Kommentare:

y6n5 ist total begeistert von den Videos: “OMG HAHAHA! So toll! Ich liebe die Kameraführung, die langsamen Schwenks, die Beleuchtung… Es ist alles genial.”

Der Nutzer chaosrain8 macht vor allem die Stimme für den Erfolg verantwortlich: “Das ist sehr albern. Aber deine Stimme… Deine Stimme macht es professionell. Ich investiere einen Stapel Eisen.”

woodchipsalad findet den neuen Spot sogar noch besser als den Ersten: “Habe mich bei “etwas, das in uns allen steckt” nicht mehr eingekriegt. Diese Werbespots werden immer besser. Jetzt will ich, dass alle meine YouTube-Werbungen so aussehen.”

Außerdem wünschten sich unter dem ersten Teil etliche Nutzer ein weiteres Video. Das haben sie inzwischen bekommen.

Wie geht es weiter? TheNarrator11 hat bereits einen neuen Werbespot angekündigt. Dieser dürfte sich um Alchemie und Tränke drehen, wie ein erster Screenshot zeigt (via reddit).

Wer also viel Spaß mit den Videos hatte, darf sich auf weitere Teile freuen.

Falls ihr mit Werbespots als Endgame-Content nicht viel anfangen kann, sollte sich diese Mods zu Valheim anschauen. Denn die verwandeln das Survival-Spiel in echtes RPG: Mods machen Valheim zum echten Rollenspiel, mit richtigem Loot und 6 Klassen.