Mit Mods könnt ihr neue Inhalte nach Valheim bringen, die es sonst nicht im Survival-Game geben würde. Ihr könnt Valheim sogar in ein völlig neues Spiel verwandeln – in ein Rollenspiel etwa. MeinMMO stellt euch 3 Mods vor, mit denen ihr Loot, Klassen und sogar Quests bekommt.

Was sind das für Mods? Die drei Mods, die wir euch hier vorstellen, bringen neue Inhalte ins Spiel. Ihr könnt mit ihnen verschiedene neue Aspekte in Valheim erkunden, die es normalerweise nicht gibt und die das Survival-Spiel in ein Rollenspiel verwandeln. Dabei gibt es:

Loot und Boss-Waffen wie in Dark Souls

Quests wie in Skyrim oder World of Warcraft

Klassen wie in Diablo

Ihr könnt die Mods einzeln oder zusammen installieren. Wir empfehlen, sie zusammen zu installieren – so habt ihr das volle RPG-Feeling und könnt Valheim auf eine ganz neue Art und Weise erkunden.

Wie installiere ich die Mods? Ihr bekommt die Mods allesamt über die Website von NexusMods (via NexusMods). Dort findet ihr auch den Vortex-Client, einen Downloader von der Website, der die Installation von Mods erleichtert.

Wir empfehlen, Vortex zu nutzen. In unserem Guide findet ihr im Detail, wie ihr Mods in Valheim installiert und welches die besten sind. Beachtet jedoch, dass Valheim Mods offiziell noch nicht unterstützt, legt also am besten vorher ein Backup von eurem Spiel an.

Was sind Mods? Eine Mod, kurz für „Modifikation“, ist eine inoffizielle Erweiterung für ein Spiel. Sie eröffnen häufig Optionen, die sonst nicht möglich sind oder erweitern ein Spiel sogar um zusätzliche Inhalte. In der Regel kommen Mods von Spielern, die selbst Dinge an einem Spiel verbessern wollen.

Unique Weapons für einzigartigen Boss-Loot

Was macht die Mod? Unique Weapons bringt neun neue Waffen ins Spiel, die ihr allesamt als Rezept von den aktuell fünf Bossen bekommen könnt. Jeder Boss kommt dabei mit mindestens einer eigenen Waffe.

Valheim Boss-Guide: So beschwört und besiegt ihr alle 5 Bosse – Tipps und Tricks

Das besondere an den neuen Waffen ist, dass sie andere Angriffe haben als die Standard-Waffen. Einige von ihnen haben sogar einzigartige Fähigkeiten oder gehören einem ganz neuen Waffentyp an.

Von Modern bekommt ihr mit der Mod etwa zwei Drachenschädel, die ihr als Faustwaffen nutzen könnt. Als besonderen Effekt erhaltet ihr Frost-Resistenz, wenn ihr die Haupthand-Waffe tragt. Die Waffen könnten mit ihren Fähigkeiten sogar die besten Waffen in Valheim ablösen.

Schicke neue Waffenarten? Die gibt’s von Moder mit der Mod. Bildquelle: NexusMods.

Wo bekomme ich die Mod?

OdinPlus für Quests und Begleiter

Was macht die Mod? Mit OdinPlus bekommt der Gott Odin, der euch normalerweise nur beobachtet, seinen eigenen Platz in der Welt. Er steht in einem Lager mit einigen anderen NPCs und ihr könnt dort

neuen Met mit besonderen Effekten kaufen, die sich nicht durch Fermentierung erlangen lassen

Quests annehmen und abgeben

gezielt Skills leveln

Die Mod implementiert also ein richtiges Quest-System, aber auch mächtigere Monster, die ihr dafür jagen müsst. Außerdem erlaubt sie es euch, neue Begleiter zu rufen, etwa einen Wolf mit Rucksack oder einen steuerbaren Troll.

Odin hat seinen eigenen Platz mit der Mod und Munin sowie ein Schamane sind ebenfalls dabei. Bildquelle: NexusMods.

Quest-Gegenstände findet ihr zudem in den Dungeons der Welt und die Schätze, die ihr ausgraben könnt, werden mit der Mod wertvoller.

Wo bekomme ich die Mod?

Valheim Legends für 6 Klassen im Spiel

Was macht die Mod? Durch Valheim Legends werden dem Spiel sechs Klassen hinzugefügt, aus denen ihr auswählen könnt. Jede dieser Klassen hat drei Fähigkeiten, die sie von den anderen unterscheidet und einzigartig macht:

Walküre mit Bollwerk, Stagger und Sprung

Jäger mit Schattenschritt, Wolf beschwören und Mächtiger Schuss

Berserker mit Raserei, Hinrichten und Ansturm

Magier mit Feuerball, Frostnova und Meteor

Druide mit Regeneration, Wurzel-Verteidiger und Ranken

Schamane mit Wutanfall, Panzer und Geistesstoß

Dazu kommen fünf neue Skills, die die bereits vorhandenen Attribute erweitern und die durch den Einsatz von entsprechenden Fähigkeiten verbessert werden.

Wo bekomme ich die Mod?

Zusatz: HD-Mod und Musik aus Final Fantasy

Was sind das für Mods? Mit zwei weiteren Mods könnt ihr das RPG-Feeling noch etwas verstärken. Coco’s Texture Pack ist eine HD-Mod, mit der ihr die Retro-Pixel-Grafik von Valheim mit besser aufgelösten Texturen ersetzen könnt.

Midgar-Valheim Alliance fügt dem Spiel den Soundtrack und die Soundeffekte von Final Fantasy 7 hinzu, einem der beliebtesten Teile der berühmten Reihe.

Wo bekomme ich die Mods?

Die beiden Mods sind nicht notwendig, um aus Valheim ein Rollenspiel zu machen, lassen Valheim aber hübscher aussehen und besser wirken. Allerdings benötigt ihr keine Mods, wenn ihr Valheim einfach nur schöner machen möchtet. Das Spiel selbst bietet schon die Möglichkeit, mehr aus der Optik herauszuholen:

Valheim hat optisch echt was zu bieten – Wenn man es richtig macht