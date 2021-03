Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Habt ihr über Steam euren eigenen Server aufgesetzt, findet ihr die Einstellungen im gleichen Ordner wie auch eure eigene Welt. Ein Backup davon sichert auch die Server-Welt. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr einen eigenen Server in Valheim bekommt und mit Freunden spielt .

Der Laufwerks-Buchstabe entspricht dabei dem Laufwerk, auf dem ihr den Benutzer-Ordner angelegt habt. Habt ihr Schwierigkeiten dabei, den Ordner zu finden, gebt %appdata% in die Suchleiste ein und bestätigt mit Enter, so kommt ihr direkt in den übergeordneten Ordner.

Außerdem könnt ihr in Valheim durch das Besiegen von riesigen Bossen und anderen Gegnern immer weiter voranschreiten. Damit ihr von diesem Fortschritt in der Welt und der Story nichts verliert, könnt ihr eure Speicherstände einfach sichern.

