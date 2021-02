Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Zudem ist eines der Haupt-Features das Erstellen einer eigenen Base, wobei ihr diese immer wieder gegen NPCs verteidigen müsst, die euch angreifen. Schließlich sollt ihr euch in Valheim als mächtiger Krieger erweisen, der es würdig ist, den nordischen Göttern zu dienen. In Zukunft wird es noch weitere Inhalte geben, wie die Entwickler bereits versprochen haben.

Was bietet Valheim? In der riesigen Welt sind mittlerweile neun Biome zu finden, wobei die Nebelländer, Aschenländer und der Tiefe Norden noch nicht vollständig sind und entwickelt werden. Jedes dieser Biome birgt seine eigenen Besonderheiten und Gefahren.

Warum braucht Valheim so viel Leistung? Auf reddit stößt man immer wieder auf Spieler, die Probleme mit der Performance haben. Obwohl Valheim nur ein recht kleines Spiel mit gerade einmal einem Gigabyte an Speicher ist, kann es mit entsprechenden Grafikeinstellungen viel Leistung brauchen.

Was ist das für ein Trick? Der reddit-Nutzer RustyB3ans hat in seinem Thread auf reddit eine Reihe kleiner Anpassungen vorgestellt. Mit diesen lassen sich einige FPS aus dem neuen Steam-Hit Valheim herausholen.

