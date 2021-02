Die wohl dämlichste Map in Valheim bringt euch einen riesigen Vorteil

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Eisen gibt’s im Sumpf und es ist verdammt schwer – 10 Gewichtseinheiten pro Stück. Wenn ihr die Krypten im Sumpf erkundet, hilft euch der Gürtel beim Tragen. In unserem Guide lest ihr, wie ihr Sümpfe findet und dei Krypten plündert .

Von all den Items, die Haldor verkauft, sind die Angelrute und der Megingiard besonders nützlich. Die Angel erlaubt es euch, leicht an Nahrung zu kommen. Der Megingiard ist besonders gut, wenn ihr Eisen sammelt.

Übrigens: Ihr könnt mit jedem eurer Charaktere einfach auf die Welt wechseln. Packt eure Wertsachen ein und besucht Haldor. Loggt ihr auf eurer alten Map wieder ein, seid ihr genau an dem Punkt, an dem ihr ausgeloggt habt und findet die gekauften Items im Inventar.

Was ist ein Seed? Ein Seed bestimmt, wie eure Welt aussieht. Er gibt an, wie eure Welt erzeugt wird und durch einen Seed könnt ihr die exakt gleiche Map kopieren, die ein anderer Spieler ebenfalls hat. Ansonsten unterscheiden sich die Welten immer voneinander mit unzähligen Kombinationen.

Was ist das für eine Map? Wenn ihr Valheim startet, könnt ihr euch eigene Welten erstellen. Dazu gebt ihr einen sogenannten Seed ein oder nehmt den vorgeschlagenen, zufälligen Code. Daraufhin werdet ihr in eurer Welt auf die riesige Map von Valheim geworfen.

