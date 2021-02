Vorsicht, Valheims tödlichste Gegner sind Bäume – Kein Witz

Im Wikinger-Survival-MMO Valheim gibt es viele tödliche Gefahren. Aber keine folgt euch durchs gesamte Spiel so sehr, wie die Bäume. Sie sind überall und können jederzeit euer Ende bedeuten.

Das passiert in Valheim: Wie in typischen Survival-Games, beispielsweise Rust oder ARK, sammelt ihr auch in Valheim Holz durch das Fällen der Bäume. Neue Spieler, aber auch geübte Holzfäller lernen hier aber schnell den wohl tödlichsten Gegner des Spiels kennen: Einen fallenden Baum!

Wer in Valheim einen Baum fällt, muss unbedingt darauf achten, in welche Richtung dieser landet. Am besten rennt ihr einfach weg, um nicht doch irgendwie getroffen zu werden. Denn so ein Treffer kann euch ganz schnell das Leben kosten, wie bereits zahlreiche Spieler feststellen mussten. So finden sich immer wieder Clips auf Reddit oder YouTube, die dieses Spektakel aufzeigen:

Darum sind Bäume so tödlich: Neben all den Gefahren, die Valheims Spielwelt bietet, müsst ihr euch den Bäumen am häufigsten stellen. Holz ist eine wertvolle Ressource, egal ob ihr Anfänger oder bereits Veteran seid. Das braucht ihr beispielsweise, um eine Werkbank zu bauen und zu verbessern.

Trolle, Draugr, Wölfe oder die massiven Bosse können mit der richtigen Taktik problemlos besiegt werden. Valheims Physik-System macht es aktuell jedoch unmöglich, genau vorherzusehen, was mit einem fallenden Baum passiert. Wie im Reddit-Video oben, kann ein Baum blöd fallen und plötzlich seine Richtung ändern.

Wenn ihr einen Baum in einem dicht bewachsenen Wald abholzt, kommt es oftmals zur coolen Kettenreaktion, in dessen Folge mehrere Bäume umfallen. Wer hier nicht schleunigst das Weite sucht, stirbt.

Damit gehören Bäume zu den tödlichsten Gegnern des Spiels und sorgen für panisch herumlaufende Holzfäller. Seid ihr bereits an einem Baum gestorben oder gar öfter? Schreibt es uns doch in die Kommentare.