In Valheim könnt ihr jetzt den Kontinent Nordend aus einer der besten Erweiterungen von World of Warcraft besuchen. Möglich macht das eine neue Mod, die zusätzlich zu dem großen Kontinent neue Gebiete zugänglich macht und sogar neuen Loot gewährt.

Was ist das für eine Mod? Die Mod trägt den einfachen Namen „World of Warcraft – Northrend“ und verwandelt eure Map in den berühmten Kontinent aus WoW. Dabei handelt es sich um mehr als einfach nur einen „Seed“, also um eine umgeformte Karte. Die Mod erschien am 25. März auf NexusMods und stammt vom Nutzer „Drakoman The Fox“.

Was ist eine Mod überhaupt? Mods, kurz für “Modifikationen”, sind meist von Spielern erstellte Veränderungen an einem Spiel. Sie fügen neue Features hinzu oder passen bestehende Inhalte an. Häufig machen sie das Spiel dadurch leichter oder schwerer, Mods, kurz für “Modifikationen”, sind meist von Spielern erstellte Veränderungen an einem Spiel. Sie fügen neue Features hinzu oder passen bestehende Inhalte an. Häufig machen sie das Spiel dadurch leichter oder schwerer, manchmal sorgen sie auch nur für sehr skurrile Optionen . Valheim unterstützt offiziell noch keine Mods, weswegen ihr vor einer Installation immer ein Backup machen solltet.

Was ist Nordend? Der Kontinent ist das Gebiet, in dem sich die gesamte zweite WoW-Erweiterung Wrath of the Lich King abgespielt hat. Hier regierte der Prinz Arthas Menethil als „Lichkönig“ und befehligte die untote Geißel, die ganz Azeroth überfiel – die Welt von World of Warcraft.

Wrath of the Lich King, kurz WotLK, galt als eine der besten Erweiterungen von WoW und als eine Hochzeit des MMORPGs. Mit Nordend als Karte für Valheim dürften sich viele WoW-Veteranen ein wenig in der Zeit zurückversetzt fühlen.

Viele Gebiete wie die Grizzlyhügel, Eiskrone und die Boreanische Tundra sind mit den Biomen von Valheim nachgebildet worden. Aber auch für mutige Wikinger, die WoW nicht gespielt haben, lohnt sich die Mod. Denn sie bringt einige Änderungen und neue Inhalte. Sogar neue Beute könnt ihr finden.

So sieht Nordend in Valheim aus. Bildquelle: NexusMods.

Neue Biome und neuer Loot

Was genau macht die Mod? Mit der Mod bekommt ihr den gesamten, nachgebildeten Kontinent als auch Inhalte, die es sonst in Valheim so nicht gibt. So findet ihr etwa versunkene Krypten, die es normalerweise nur im Sumpf gibt, auch in anderen Gebieten.

Die drei bisher ungenutzten Biome Nebelländer, Aschenlande und Tiefer Norden werden ebenfalls mit Gegnern und Dungeons gefüllt. Da Nordend das Land der Untoten ist, finden sich zudem vielerorts Draugr-Siedlungen.

In den Aschelanden und dem Tiefen Norden entdeckt ihr außerdem neuen Loot, den es sonst nicht im Spiel gibt. Welcher genau das ist, wird in der Beschreibung allerdings nicht erwähnt.

Die Welt selbst ist zum größten Teil mit Schnee bedeckt, ihr werdet also in Bergen oder im Tiefen Norden unterwegs sein. Da diese Bereiche durch ihre Kälte grundsätzlich etwas schwerer sind, ist Nordend vermutlich ein recht herausfordernder Ort.

Es fehlen allerdings wichtige Sehenswürdigkeiten wie der Frostthron selbst oder die Dungeons der Erweiterung. Außerdem ist Dalaran nicht zu finden – wohl vor allem, weil (noch) niemand eine fliegende Stadt in Valheim bauen konnte.

Wie installiere ich die Mod? Macht auf jeden Fall erst einmal ein Backup von eurer Welt und eurem Charakter. Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr ein Savegame in Valheim erstellt.

Besucht dann die Website von World of Warcraft – Northrend auf NexusMods und ladet euch die entsprechenden Dateien herunter. Entpackt sie im Ordner „AppData\LocalLow\IronGate\Valheim\worlds“.

Außerdem braucht ihr weitere Mods, damit Nordend vollständig funktioniert:

Better Continents (via NexusMods)

Epic Loot (via NexusMods)

Nur mit diesen beiden Mods ist es möglich, dass Nordend richtig dargestellt wird und ihr auch die neue Beute erhalten könnt. Better Continents und Epic Loot könnt ihr am besten über Vortex installieren, den Downloader direkt von NexusMods. In unserem Guide erklären wir euch auch im Detail, wie ihr Mods in Valheim installiert und welches die 9 besten Mods sind.