Bescheuerte Valheim-Mod verwandelt starke Wikinger in dicke Blobs

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Wollt ihr ein Körperteil gleichmäßig skalieren, genügt eine einzige Zahl (etwa: !bm head 2). So kommt ihr zu nicht ganz so unförmigen Ergebnissen wie im Clip oben zu sehen. Die Einstellungen werden beim Ausloggen oder Verlassen des Spiels gespeichert.

Wie kann ich die Mod nutzen? Sobald ihr die Mod heruntergeladen habt, müsst ihr sie installieren. Wir erklären euch in unserem Guide im Detail, wie ihr Mods für Valheim installiert und liefern dabei noch gleich 9 starke Mods in der Übersicht.

Die Idee passt dabei genau zur Community von Valheim. Die Spieler dort sind unheimlich kreativ, stellen aber oft auch enorm viel Unfug an. Was auch immer sich ausnutzen lässt, wird ausgenutzt und führt zu teilweise wirklich schrägen Ideen.

Mit einer Veränderung der Knochen wird also auch der ganze Körper verändert. Das bedeutet: wird der Knochen größer, verändert sich auch das entsprechende Körperteil. So lassen sich Arme, Beine, Köpfe oder Brust und sogar feinere Details wie der Kiefer, die Füße oder die Hüfte ändern.

Was ist das für eine Mod? Die Modifkation trägt den simplen Namen „BoneMod“ und tut genau das, was ihr Name sagt: Knochen modifizieren. Knochen stehen in Videospielen aber nicht nur für diese festen Stangen aus Calcium, sondern auch für das „Gerüst“ des Spieler-Modells.

