Quiz für echte Wikinger: Wie viel wisst ihr über die Welt von Valheim?

Das Survival-Spiel Valheim zieht Millionen Spieler an und kann regelmäßig Zehntausende zum Spielen begeistern. Aber wie viel wisst ihr eigentlich von dem neuen Hit auf Steam? Testet hier auf MeinMMO euer Wissen in 12 Fragen.

Seit Valheim am 2. Februar 2021 im Early Access auf Steam erschien, hat es sich über 6 Millionen mal verkauft und zieht noch immer im Schnitt über 179.000 Spieler an (via steamcharts). Trotz, oder vielleicht wegen der urigen Retro-Optik feiern die Spieler das neue Survival-Game und es hat sich eine riesige Community um Valheim herum aufgebaut.

Auf Plattformen wie reddit tauschen sich die Spieler regelmäßig aus und teilen, was sie so alles erleben. Die Erlebnisse reichen von knappen Kämpfen über verrückte Ideen bis hin zu eindrucksvollen Gebäuden, an denen die Macher teilweise viele dutzend Stunden sitzen.

Valheim ist jedoch mehr als einfach nur eine Sandbox, in der ihr euer eigenes Dorf, eine riesige Festung oder Monumente aus anderen Spielen nachbauen könnt. Es hat eine Story, bietet Fortschritt und spannende Kämpfe.

Ein großes Highlight sind etwa die Bosskämpfe, die das Spiel so richtig gut machen. Und hinter jedem Boss und jedem Gegner steckt eine Geschichte. Genau hier wollen wir nun prüfen, wie viel ihr von all dem wisst, was Valheim so bietet.

Valheim-Quiz – Testet euer Wissen

Was ist das für ein Quiz? Wir haben für euch 12 Fragen rund um Valheim zusammengestellt. Dabei geht es nicht nur um das Wissen zu Bossen und Loot, sondern auch zur Welt und zur Story.

Nur, weil ihr schon den letzten Boss Yagluth besiegt habt, heißt das also nicht, dass ihr schon ein Experte seid! Erkundung ist ein wichtiger Aspekt in Valheim und in vielen Ecken der Welt verstecken sich Geheimnisse und Geschichten, nach denen man Ausschau halten muss.

Wie mache ich mit? Wir haben zu jeder Frage mehrere Auswahlmöglichkeiten angegeben. Klickt oder tippt auf jene, die ihr für richtig haltet und ihr erfahrt, ob sie stimmt. Mit dem „Continue“-Button kommt ihr zur nächsten Frage.

Wenn ihr das Quiz wiederholen wollt, ladet die Seite am besten neu. Viel Spaß!

0% Was ist das für eine Kreatur, die euch am Anfang in die Welt bringt? Freyja, die Göttin der Magie Der Rabe Munin Ein Drache Eine Walküre Correct! Wrong! Continue >> Wer ist die Gestalt in Kapuze, die euch beobachtet? Der Endboss Yagluth Klaus von der Tanke Der Vater der Grauzwerge Odin, der Allvater Correct! Wrong! Continue >> Wer ist der Rabe, der euch durch Valheim führt? Loki, der Gott der Täuschung in verkleideter Form Odin selbst Hugin, einer der Raben Odins Nimmermehr Correct! Wrong! Continue >> Was ist eure Aufgabe in der Story Valheim? Ein schönes Leben nach dem Tod führen Schaffa, Schaffa, Häusle baua Euch an den Bäumen rächen, die so viele Wikinger erschlagen haben Die Feinde Odins besiegen Correct! Wrong! Continue >> Wie beschwört man Moder und wer ist das? Einfach nur ein großer Drache, der durch zerstörte Eier angelockt wird Nidhöggr, die Geißel der Toten, beschwört durch die Totenschreie der Ungeborenen Die Mutter der Drachen, beschwört indem man ihre Kinder opfert Ein Tyrann, beschwört indem man ihm ein Omelett aus den Kindern seiner Feinde macht Correct! Wrong! Continue >> Welchen dieser Gegenstände erhaltet ihr NICHT von einem Boss? Wünschelrute Sumpfschlüssel Drachentränen Geweih Kristall Correct! Wrong! Continue >> Was ist das Ungewöhnliche am Händler Haldor? Er ist sehr dunkel für einen Zwerg Er hat keine Schmiede Er raucht Pfeife, was Zwerge normalerweise verachten Er ist sehr klein für einen Zwerg Correct! Wrong! Continue >> Welche dieser Pflanzen kann man NICHT anbauen? Blaubeeren Rüben Flachs Gerste Correct! Wrong! Continue >> Welches dieser Tiere kann man NICHT zähmen? Wildschwein Wolf Reh Lox Correct! Wrong! Continue >> Wer oder was fliegt angeblich bei einem schweren Gewitter durch den Himmel? Der Geist von Eiktyhr Zeus, der sich verlaufen hat Thor, der Gott des Donners Tyr in seinem Streitwagen Correct! Wrong! Continue >> Was passiert, wenn man Chitin abbaut? Die „Insel“ bebt und verschwindet im Meer Mimir erscheint und erklärt, dass Chitin kein richtiges Erz ist Eine besondere Seeschlange taucht auf und bietet eine Quest an Nichts, es ist einfach nur ein Erz Correct! Wrong! Continue >> Wer oder was sind Grauzwerge? Tote Wikinger, die sich Odin nicht als würdig erwiesen Kinder des Waldes, die sich dafür rächen, dass Wikinger ihr Heim abholzen Triebe vom Ältesten, die selbständig wurden Die Geister von Mördern und Verbrechern, die im Waldboden neu geformt wurden Correct! Wrong! Continue >> Valheim Trivia Quiz Opfer Lokis Huch! Da bist du aber auf einige falsche Antworten des Gottes der Lügen hereingefallen, oder? Keine Sorge, im Nachleben hast du genug Zeit, um alles wichtige in Valheim zu lernen und dich Odin zu beweisen. Thors Saufkumpan Du kennst Valheim, aber scheinst dich noch ab und an zu sehr von unwichtigen Dingen ablenken zu lassen, als dass du dir das Wichtige merken könntest. Wenn du das Methorn ab und an lieber stehenlässt und dich stattdessen aufmerksam umsiehst, wirst du sicher noch ein ehrbarer Krieger. Schildmaid/Huskarl Stattliche Leistung! Du kennst dich offenbar in Valheim schon recht gut aus. Aber das ist noch ausbaufähig. Trau dich ruhig weiter in die Welt, erkunde neue Gebiete und lies die Runensteine, die andere Wikinger vor dir in hinterlassen haben. Du hast das Zeug zum Krieger Odins! Jarl Du hast richtig Ahnung von Valheim und weißt, wie alles funktioniert! Du kennst auch die Details des Spiels und kannst ohne Probleme Neulinge führen, die in der Welt verloren sind. Dir fehlt nicht mehr viel, um dich würdig zu erweisen, an Odins Seite zu kämpfen. Krieger Odins Perfekt! Du hast alle Fragen richtig beantwortet und machst den Allvater stolz! Nutze dein Wissen, um die Feinde des Einäugigen zittern zu lassen und bring ihm reichlich Beute und Ehre ein! Teile Deine Ergebnisse: Play Again!

Wie war euer Ergebnis? Habt ihr alle Fragen beantworten können oder lagt ihr bei einer davon falsch? Welche fandet ihr besonders knifflig, welche besonders leicht? Diskutiert mit anderen Wikingern in den Kommentaren!

Valheim hat sich schnell zu einem der besten Survival-Games überhaupt gemustert – auch hier auf MeinMMO. Ihr findet das Spiel in unserer Liste mit den besten Survival-Games für PC, PlayStation und Xbox.