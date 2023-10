World of Warcraft hat sich drastisch entwickelt. Wie stark die Unterschiede zwischen WoW Classic und WoW Retail ausfallen, sieht man im direkten Vergleich der Klassen von damals und heute.

Sätze wie „WoW ist irgendwie nicht mehr so wie damals“ und „WoW ist heute einfach ein anderes Spiel“ hört man immer wieder – vor allem von Classic-Fans, die mit den späteren Erweiterungen zu World of Warcraft nicht warm werden. Auch wenn World of Warcraft an seinen Kernmechaniken weiter festhält, hat sich doch vieles gewandelt. Nicht nur die Art der Quests oder Storys, sondern auch wie sich die Klassen spielen. Am Vergleich der Schurken-Rotation macht ein Reddit-Nutzer fest, wie drastisch die Unterschiede sind.

Was wurde aufgezeigt? Der Reddit-Nutzer No-Dougnut-293 hat zwei Screenshots aus verschiedenen Guides zum Schurken nebeneinander gepostet. Einer zeigt die Rotation eines Täuschung-Schurken in Classic und der andere die Rotation aus Retail.

Während man als Schurke in Classic nur knapp 4 Fähigkeiten beachten muss, besteht die Liste in Retail aus 18 verschiedenen Anweisungen – je nachdem, ob man gegen 1-2 oder 3 und mehr Ziele kämpft.

Was ist der große Unterschied zwischen Retail und Classic? Wenn man vor allem den Kampf in den beiden Versionen von World of Warcraft vergleicht, wird man die meisten Unterschiede feststellen.

Betrachtet man die Klassen, dann ist der Spielstil aller Spezialisierungen deutlich anders. Während in Classic viele Klassen tatsächlich mit 2 oder 3 Fähigkeiten auskommen (man denke nur an den Frostmagier im Geschmolzenen Kern), müssen in Dragonflight deutlich mehr Fähigkeiten verwendet werden.

Das geht allerdings auf Kosten der Übersichtlichkeit. Wer sich einen Dungeon-Run in Classic anschaut, kann den meisten Aktionen leicht folgen. Alles ist ein wenig langsamer, Zauber brauchen länger, um gewirkt zu werden und es geschieht deutlich weniger auf dem Bildschirm.

In Dragonflight hingegen gibt es ein Effekt-Gewitter und alles ist deutlich hektischer. Gerade das stellt für viele Spieler auch eine große Blockade dar, um den Sprung von Classic in Retail zu schaffen. Das Kampfsystem, obwohl es im Kern noch identisch ist, wurde einfach deutlich schneller und mit mehr Effekten versehen, sodass das Spielgefühl sich gewandelt hat.

Natürlich haben beide Versionen noch andere Unterschiede. So sind soziale Interaktionen in Dragonflight, zumindest für den meisten Content, recht simpel. Die Gruppensuche ist automatisiert und auch das Betreten eines Dungeons geht über Teleport.

In Classic gehört das Finden einer Gruppe und die Absprachen zu einem großen Teil der Spielerfahrung und verschlingen entsprechend viel Zeit.

Mit dem Beitrag soll gar nicht gesagt werden, dass die eine Version schlechter oder leichter als die andere ist. Es ist aber interessant, sich die Unterschiede der beiden Spiele anzuschauen. Dann wird klar, warum viele so an Classic hängen und das moderne WoW zu hektisch finden – und gleichzeitig eine andere Gruppe Classic für verdammt langweilig hält.

