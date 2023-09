New World: Guide zu den Reittieren – Freischaltung, leveln und Belohnungen

Reittiere sind das neue Feature von New World. Sie kommen mit der Erweiterung Rise of the Angry Earth im Oktober ins Spiel und es gibt drei verschiedene Typen sowie unterschiedlichste Belohnungen. Wir von MeinMMO verraten euch in diesem Guide alles Wichtige.

Wie schaltet man das erste Reittier frei? Dafür müsst ihr zuerst Level 25 erreichen. Habt ihr das geschafft, wird auf der Karte ein neues Quest-Symbol angezeigt, das an ein Hufeisen erinnert. Die Quest trägt den Namen “Wandel der Wildnis” und startet auf dem PTR in der Stadt Windkreis.

Für die Quest müsst ihr zuerst in den Norden von Immerfall reisen, mit einem NPC und dann in der Umgebung mit einem Bestienfürsten sprechen. Die ganze Quest ist sehr selbsterklärend. Zum Abschluss bekommt ihr das Pferd als erstes Reittier in euer Inventar.

Das Inventar hat zudem nun einen neuen Tab, in dem ihr das Pferd modifizieren könnt, etwa mit „Schuhen“, Satteltaschen und anderen Accessoires. Allerdings müsst ihr das Pferd dafür zuerst leveln.

Wie geht es dann weiter? Zuerst müsst ihr euch mit eurem Pferd beschäftigen. Dafür bekommt ihr eine Quest, um bestimmte Rennen abzuschließen. Zudem könnt ihr neue Skins erwerben und zwei weitere Reittiere freischalten. Diese gibt es auf Stufe 45 (Wolf) und 65 (Löwe).

Wie spielt sich das Pferd? Das Pferd kann mit der Taste X beschworen werden, sogar im Laufen, jedoch nicht im Kampf. Es ist zu Beginn etwas schneller als das normale Laufen und hat zudem eine Sprintfunktion mit der linken Shift-Taste. Allerdings verbraucht das Sprinten Ausdauer, ebenso wie das Springen.

Mit der Zeit wird das Pferd jedoch schneller und bekommt mehr Ausdauer. Dazu müsst ihr es aber erstmal leveln.

Wenn ihr übrigens im Reiten angegriffen werdet, fallt ihr vom Mount. Es gibt aber eine kleine Toleranz-Mechanik bei schwachen Gegnern, sodass ihr bei diesen nicht sofort rungerschmissen werdet.

Das Pferd trainieren, leveln und ausrüsten

Wie levelt man das Pferd? Direkt nachdem ihr das Reittier bekommen habt, bekommt ihr die Quest für ein Pferderennen. Das belohnt euch mit so viel Erfahrung, dass ihr direkt die erste Satteltasche freischaltet. Später teilen sich die Pferderennen in zwei Typen auf:

Touren – Findet die schnellste Route zur Ziellinie.

Rallyes – Erreicht jeden Kontrollpunkt der Reihe nach, bevor die Zeit abläuft.

Als Zweites lernt ihr einfaches Reittierfutter herzustellen. Dafür benötigt und bekommt ihr direkt vom Quest-NPC:

3x Einfache Reittiernahrungsergänzungsmittel

1x Gerste

1x Wasser

1x Milch

Das Essen könnt ihr wie euer eigenes ausrüsten und dann auf das Pferd steigen, um es zu verfüttern. Im Anschluss bekommt ihr dann ein Rezept ohne die Ergänzungsmittel, dafür mit Honig. Die vier Rohstoffe sind sehr einfach zu bekommen. Die Reittiernahrungsergänzungsmittel wiederum gibt es regelmäßig für Quests und Rennen.

Im weiteren Verlauf erledigt ihr dann neue Quests, nehmt an weiteren Rennen teil und verfüttert zusätzliches Essen, um so euer Reittier auf eine höhere Stufe zu bekommen.

Kleine Tipps: Ihr könnt den Stall beim Quest-NPC zu eurer Heimat machen, um von überall direkt in dieses „Gasthaus“ zurückzukehren. Reitet bei den Rennen außerdem auf den Wegen, denn auch auf dem Pferd profitiert ihr von dem Speedbonus.

Wie verbessere ich mein Reittier? Im Charakter-Menü könnt ihr eurem Reittier insgesamt 4 Accessoires anlegen, wobei die beiden Satteltaschen nur kosmetischer Natur sind. Die Schuhe und der Anschnallplatz bringen jedoch zusätzliche Effekte für höhere Geschwindigkeit, besseren Sprung oder mehr Sprintausdauer.

Bessere Items bekommt ihr anfangs über die Reittier-Quests und für das Erreichen von höheren Stufen. Die genauen Belohnungen seht ihr, wenn ihr unter Fähigkeiten auf „Reiten“ klickt.

Neue Skins für Reittiere kaufen

Wie komme ich an neue Skins?

Der NPC in Immerfall, bei dem ihr die ersten Quests erledigt habt, bietet euch den ersten Pferde-Skin zum Kauf an. Benson kostet 10.000 Gold.

Der Skin Golda kann über Mutationen in Dungeons verdient werden.

6 weitere Pferde-Skins gibt es für Echtgeld im Shop.

Recht ähnlich sieht es auch bei den anderen beiden Reittieren aus. Bei den Wölfen gibt es einen Skin vom Händler, einen aus Mutationen und 6 im Shop. Der Löwe hat noch einen weiteren Skin aus dem kostenlosen Battle-Pass.

Den Wolf freischalten

Wie komme ich an den Wolf? Zuerst müsst ihr mit eurem Charakter Level 45 erreichen. Außerdem müsst ihr anscheinend erstmal euer Pferd leveln, um zum Grauwolfhändler zu kommen. Wir werden den Abschnitt ergänzen, sobald wir mehr wissen.

Den Löwen freischalten

Wie komme ich an den Löwen? Zuerst müsst ihr mit eurem Charakter Level 65 erreichen. Außerdem müsst ihr anscheinend erstmal euer Pferd und euren Wolf leveln, um zum Löwenhändler zu kommen. Wir werden den Abschnitt ergänzen, sobald wir mehr wissen.

Was ist euer Eindruck von den Reittieren? Sind sie New World gut gelungen?

Wenn ihr mehr über die neue Erweiterung im Allgemeinen wissen wollt, findet ihr hier die komplette Übersicht: New World: Alles zur Erweiterung Rise of the Angry Earth – Inhalte, Release, Mounts.