Viele wollen auf den Minecraft-Server von OTV, doch: „Kleine Streamer sind oft klein, weil sie mies sind“

Wer eine Chance haben will, auf den Server zu kommen, muss vorher beweisen, dass er den Server besser macht. Rein mit Kulleraugen und „Ich bin doch so klein“ ist in der harten Welt des Streamings nicht zu machen, auch wenn sich die Streamer oft nett und zugänglich geben, ist es letztlich ein Business.

Gerade kleine Streamer können extrem schnell wachsen, wenn sie in solchen Projekten sind und die Popularität von großen Streamern auf sie abfärbt. Das hat man etwa an Corpse Husband gesehen.

Das ist jetzt die Diskussion: Einer der Mitglieder von OfflineTV, Jeremy „Disguised Toast“ Wang, wurde in einem Stream gefragt, warum man denn keine kleinen Streamer auf den Server lasse. Es schwang mit: Es wäre ja unfair, wenn nur die größten Streamer die Chance haben, sich einem so großen Publikum zeigen.

