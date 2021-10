Obwohl YouTube teure Streamer von Twitch kauft, ist ein 3. Dienst nun stärker

Warum Facebook Gaming in den letzten Wochen förmlich explodierte, kann aber niemand ganz genau sagen. Doch was

Twitch ist am beliebtesten in Südkorea, Spanien, Portugal, Chile und Peru.

Nach YouTube Gaming sucht man in Nepal, Bangladesch,, Pakistan, Indien und Sri Lanka am meisten.

Ein Blick auf Google Trends zeigt auch, dass das Such-Interesse an Facebook Gaming in ungewöhnlichen Regionen groß ist wie Ägypten, Malaysia, den Philippinen, Kambodscha oder Peru.

Eine wahrscheinliche und vielleicht schon zu offensichtliche Möglichkeit, ist die Beharrlichkeit der Werbung und die schiere Größe von Facebook. Immerhin nutzen noch immer rund 1,9 Milliarden Menschen täglich die Social-Media-Seite (via backlinko.com ). YouTube besuchen im Vergleich dazu von „nur” 122 Millionen Nutzer täglich (via globalmediainsight.com ).

Die einzige Streamingplattform, die Zuschauer generiert als im Vorquartal und damit wächst, ist Facebook Gaming. So bleibt die Frage: Was macht Facebook anders, vielleicht sogar besser als die anderen großen Plattformen Twitch und YouTube?

Watchtime der Streamingdienste in Q3 2021 in Stunden

Was passiert gerade? Gestern Nachmittag hat der bekannte Software-Hersteller Streamlabs eine Statistik über Twitter veröffentlicht, die einige Nutzer im Web überrascht hat: Facebook Gaming hat YouTube im Streaming-Sektor überholt und es wächst immer weiter (via twitter.com ).

