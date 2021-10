Streamerin erklärt nach großem Twitch-Leak: 90 % der Streamer verdienen weniger als ihr denkt

Wer also darüber nachdenkt seinen Job zu kündigen und Twitch-Streamer zu werden, der sollte sich das gründlich überlegen. Das betont auch Shurjoka in ihren Tweets.

Für den Erfolg auf Twitch spielt es auch nicht zwingend eine Rolle, wie aktiv man streamt. Im Zuge unserer Recherchen sind wir auf mehrere Streamer gestoßen, die an die 300 Stunden gestreamt haben (also fast 10 Stunden pro Tag über 30 Tage verteilt) und die trotzdem weniger als 2 Zuschauer hatten.

Was übersehen viele? Auf Twitch gibt es eine riesige Zahl von Streamern, die kaum gesehen wird. Der große Erfolg ist also nur wenigen vergönnt.

Was sagt die Streamerin? Shurjoka ist es in ihren Tweets wichtig, den Zahlen des Leaks etwas mehr Kontext zu geben. Denn die Verdienste der Top 500 Streamer wirken beeindruckend und regen zur Nachahmung an.

Was ist das Problem? Mit dem großen Twitch-Leak, der inzwischen auch von Amazon bestätigt wurde , wurden am 6. Oktober auch die Einnahmen vieler Streamer veröffentlicht:

