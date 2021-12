Der Streamer Hasan „HasanAbi“ Piker (30) wurde am 14. Dezember von Twitch gebannt. Laut eigenen Aussagen soll das Wort „Cracker“ der Grund dafür gewesen sein. MeinMMO berichtet, was genau vorgefallen ist.

Das ist die Vorgeschichte:

Zwei Moderatoren in HasanAbis Twitch-Chat wurden am 11. Dezember gebannt, da sie das Wort „Cracker“ nutzten – ein Begriff, der heute zur Beleidigung von Weißen verwendet wird. Der Streamer fand das komplett übertrieben und begründete es damit, dass beide nicht weiß wären (via Twitter).

HasanAbi versuchte daraufhin ein Statement von einem anderen Streamer „Myth“ zu bekommen, indem er fragte, was er von dem Wort „Cracker“ halte und dass seine Mods deswegen gebannt seien. Myth ist ebenfalls schwarz (via YouTube, ab Minute 0:50). Die Kommentare unter dem Video vermuten, dass HasanAbi eine Aussage von Myth herauskitzeln wollte, welches sich für seine Seite starkmacht.

HasanAbi griff das Thema auf seinem Twitter-Account immer wieder auf. Twitch solle doch bitte auch das Wort „Nazi“ als Bann-Grund nehmen, da Leute es gegen weiße, rassistische Menschen nutzen und es sowohl rassistisch ausgerichtet als auch unakzeptabel sei, so der Streamer (via Twitter).

Das steckt hinter dem Begriff „Cracker“: In den Vereinigten Staaten gilt der Begriff teils als rassistische Beleidigung für Weiße, vergleichbar mit dem N-Wort für Schwarze.

Wortwörtlich übersetzt bedeutet das Knacker. Es lassen sich verschiedene Ursprünge des Begriffs finden. Ein gängier Bezug aus früheren Zeitaltern entspricht dem „Knacken der Peitschen“, die Sklaventreiber zur Bestrafung oder dem Antreiben nutzten.

HasanAbi hält Cracker-Debatte mit Zuschauer

Am 14. Dezember startete HasanAbi einen Stream, in dem ein Zuschauer „Rhyzohm“ in seinen Chat spammte. Der Zuschauer verstehe nicht, warum man das Wort „Cracker“ so leichtfertig verwende, wie es HasanAbi tue.

Nach einigen Nachrichten lud HasanAbi Rhyzohm in einen Discord-Call ein, um die Sache zu diskutieren.

Rhyzohm vertrat den Standpunkt, dass es nicht in Ordnung sei, Cracker leichtfertig zu nutzen. Man solle Menschen nicht anhand der Hautfarbe und der Herkunft beurteilen. HasanAbi habe eine zu große Reichweite und die Zuschauer erhalten laut Rhyzohm die Message, dass es okay einfach mit solchen Worten um sich zuwerfen.

HasanAbi entgegnete darauf, dass das Wort natürlich gemein sei, jedoch nicht so schlimm, wie beispielsweise das N-Wort wäre. Weiße hätten, gerade in Amerika, immer in der Machtposition gestanden und vor allem die Schwarzen unterdrückt.

Der Streamer sagte, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben könne und er wolle in dem Sinne die Menschen wachrütteln.

Das Wort „Cracker“ soll verantwortlich für HasanAbis Bann sein

Nach der Debatte mit dem Zuschauer wurde HasanAbi auf Twitch gebannt. Er selbst verfasste einen Tweet, in dem er sagte, dass das Wort „Cracker“ daran schuld sei.

Twitch selbst hat sich zu dem Vorfall allerdings bisher nicht geäußert. Es ist also nicht bekannt, ob wirklich das Wort oder etwas anderes für HasanAbis Bann verantwortlich ist.

Die Community reagiert gespalten unter dem Tweet:

Bruce Ray ist der Meinung: „Das Wort Cracker ist nicht rassistisch.“ Andere User antworten ihm und denken, dass man es eher als Beleidigung abtun könne.

Commiechrundle ist bestürzt: „Ich bin wirklich verärgert darüber. Das ist der dümmste Grund, um jemanden von Twitch zu bannen.“

Lichzim stimmt dem Bann zu: „Lasst uns hoffen, dass er gebannt bleibt. Wahrscheinlich kommt er die nächsten Tage sowieso zurück.“

IntelDoge und Greekgodx befinden den Bann für: „Gut.“

