Streamer ist irre erfolgreich, glaubt: Jemand bei Twitch sabotiert ihn

Der Streamer HasanAbi ist 2021 einer der großen Gewinner von Twitch: Aber er glaubt, jemand beim Streaming-Dienst hat es auf ihn abgesehen, ihn mitten in einem großen Stream sabotiert und seinen Stream-Key mehrfach geändert.

Warum ist Hasan Abi einer der Gewinner von Twitch? Hasan Piker (29) ist ein amerikanischer Streamer mit türkischen Wurzeln, der sich auf die Übertragung von politischen Ereignissen auf Twitch spezialisiert hat. Während der US-Wahl im November 2020 sahen ihm zehntausende Zuschauer zu, wie er ihnen die Wahl erklärte. Der Streamer bezeichnet sich selbst als links.

Sein Kanal „HasanAbi“ boomte erneut am 6. Januar, als wütende Demonstranten auf das Kapitol der USA zumarschierten. Hier erreichte HasanAbi in der Spitze über 220.000 Live-Zuschauer.

Das ist sein Problem: Während des Erfolgs-Stream vom 6. Januar hatte HasanAbi wiederholt technische Schwierigkeiten und musste seinen Twitch-Stream unterbrechen:

Sein Programm OBS stürzte bei 145.000 Zuschauern ab

Zum anderen wurde sein Stream-Key geändert, so dass er kurzfristig nicht auf Sendung gehen konnte

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

„Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich hoffe sie finden dich“

Die Änderung des Keys empört HasanAbi. Er sagt:

„Meinen Stream-Key zu ändern, das ist etwas, das jemand machen könnte, der keinen direkten Zugang zu meinem Account hat, zum Beispiel ein Admin bei Twitch, ein Angestellter. Wenn sie wirklich vollen Zugriff auf meinen Account hätten, dann würden sie nicht nur meinen Key im Backend ändern, sondern könnten machen, was sie wollen.“ Hasan Abi

Als sein Stream-Key das zweite Mal geändert wurde, reagierte HasanAbi frustriert: Das sei 100% ein Twitch-Problem. Jemand ändere da seinen Key. Das sei mit Sicherheit jemand bei Twitch.

Er erklärt dann, wie sicher sein Kanal ist. Die Probleme könnten nicht daran liegen, dass jemand sein Passwort gecrackt habe, sondern er argumentiert: Die Änderung des Stream-Keys sei Sabotage von jemandem bei Twitch.

Er sagt, er wisse nicht, wer derjenige ist, der seinen Stream-Key ändere, aber er hofft, dass sie ihn finden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Das steckt dahinter: Die politische Stimmung in den USA ist polarisiert. Die Nation ist gespalten. Das sorgt dafür, dass man den „Leuten der Gegenseite“ jede mögliche Schandtat zutraut.

HasanAbi scheint fest zu glauben, dass ein „Rogue Mitarbeiter“ bei Twitch es auf ihn abgesehen hat und ihn aus eigenem politischen Antrieb sabotiert.

Großes Event vor der Wahl.

Auf Twitch wird Politik in den letzten Monaten wichtiger. Die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez hat vor der US-Wahl ein großes Event in Among Us abgehalten. So ziemlich jeden großen Streamer, der irgendwie „links“ wirkt, unterstütze sie bei ihrem Stream. Insgesamt erreichte der 600.000 Leute, könnte vielleicht die ein oder andere Stimme bei der Wahl gebracht haben:

Politikerin versteht Twitch – 600.000 sehen, wie sie meuchelt, staunt, schwindelt