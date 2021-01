Twitch löscht „PogChamp“, eines der beliebtesten Emotes

PogChamp gehört zu den meist genutzten Emotes auf Twitch. Doch nun wurde es von den Betreibern gelöscht. Grund dafür ist eine Aussage zu den aktuellen Protesten in den USA von der Person, deren Gesicht für das Emote genutzt wurde.

Was ist passiert? Wie die Plattform Twitch über Twitter mitteilt, wurde das Emote „PogChamp“ in der Nacht zum 7. Januar entfernt. Als Grund gab Twitch an, dass die Person, die das Emotes zeigt, zu weiterer Gewalt in den USA aufgerufen hat:

Wir haben die Entscheidung getroffen, das PogChamp-Emote zu entfernen, aufgrund von Statements, in denen das Gesicht des Emotes zu weiterer Gewalt aufgerufen hat, nachdem, was heute im Kapitol stattgefunden hat.

Allerdings soll es nicht das Ende des Emotes gewesen sein. So wird laut Twitch bereits an einer neuen Version gearbeitet, die bald erscheinen soll:

Wir möchten, dass die Stimmung und die Verwendung von Pog weiterleben – seine Bedeutung ist viel größer als die abgebildete Person oder das Bild selbst – und es hat einen großen Platz in der Twitch-Kultur. Allerdings können wir die Verwendung des Bildes nicht mit gutem Gewissen weiter zulassen. Wir werden mit der Community zusammenarbeiten, um ein neues Emote für die besten Momente auf Twitch zu entwerfen.

Woher stammt PogChamp? Das Gesicht von PogChamp ist der Streamer Ryan Gutierrez, auch bekannt unter dem Namen gootecks. Sein überraschtes Gesicht stammt aus einem Video, das 2011 veröffentlicht wurde. Twitch nahm dieses Gesicht und machte es 2012 zu einem öffentlichen Emote für alle Nutzer ( Das Gesicht von PogChamp ist der Streamer Ryan Gutierrez, auch bekannt unter dem Namen gootecks. Sein überraschtes Gesicht stammt aus einem Video, das 2011 veröffentlicht wurde. Twitch nahm dieses Gesicht und machte es 2012 zu einem öffentlichen Emote für alle Nutzer ( via Dictonary ).

gootecks spricht über zivilen Ungehorsam nach Unruhen

Was hat „das Gesicht“ gesagt? Im Rahmen der aktuellen Situation in den USA, in denen einige Demonstranten das Kapitol stürmten, wurde eine Frau erschossen. Mehr zu den Ereignissen erfahrt ihr in diesem Beitrag vom ZDF.

Auf die Situation im Kapitol nahm der Streamer gootecks in einem Tweet Bezug. Darin stellt er die Frage, ob es zivilen Ungehorsam geben wird, weil eine Frau beim Betreten des Kapitols „exekutiert“ wurde. Einige sehen darin einen indirekten Aufruf zur Gewalt, darunter auch die Betreiber von Twitch.

In weiteren Tweets wirft der Streamer Twitter zudem Zensur vor, weil er die URL zu einem dazugehörigen Video nicht teilen darf.

Emote war schon vor dem Tweet umstritten: Der Tweet zur Situation rund um das Kapitol war nicht der erste Auslöser für Proteste gegen PogChamp.

Zuvor ist gootecks bereits mit Verschwörungstheorien zum Thema COVID-19 negativ aufgefallen. Daraufhin forderten einige Twitch-Nutzer eine Überarbeitung des Emotes.

Wie beliebt war PogChamp? Die Webseite StreamElements führt eine Statistik rund um Chats auf Twitch. Seit dem 9. Januar 2016 wurde PogChamp laut dieser Statistik 813.916.297 Mal genutzt. Damit schafft es das Emote in die Top 5, hinter Kappa, <3, LUL und TriHard auf Platz 1.

PogChamp ist nicht das erste Emote, das von Twitch gelöscht wurde. Bereits im Mai 2020 gab es eine Welle von Löschungen, bei der es etliche Emotes zum Thema „Simp“ traf:

