Warum wurde PogChamp überhaupt entfernt? In den USA stürmten am 6. Januar einige Demonstranten und Trump-Anhänger das Capitol. Dabei kam es zu Unruhen und auch Toten.

Was war das erste neue PogChamp? Die erste Version des Emotes stammt von Kenny “UnRoolie” McWild. Er warf seinen Hut selbst in den Ring, nachdem PogChamp gesperrt wurde.

Was ist die neue Idee? Nachdem Twitch die Entfernung und Überarbeitung von PogChamp angekündigt hatte , gab es in allen sozialen Medien Vorschläge, wie ein neues Emote aussehen könnte.

