Twitch-Streamerin berichtet, wie süß ihr der knallharte Lol-Rüpel Tyler1 sagte, dass er ein Kind mit ihr will

Leider nahm die Geschichte jedoch eine tragische Wendung. Wie das Paar am 28. Juni auf Twitter mitteilte, hatte Macaiyla im März vermutlich eine Fehlgeburt erlitten. Am 17. Juni sei sie dann mit starken Schmerzen in die Notaufnahme eingeliefert worden.

Als ich aussah, wie– lasst es mich euch zeigen. Als ich nachhause kam und so aussah [zeigt das Foto auf ihrem Handy], kam dieser Mann zu mir und sagte „Ich liebe dich und will ein Kind mit dir.“

Was war das für eine Situation? Das Paar versucht bereits seit Febraur, gemeinsam eine Familie zu gründen. In einem Stream vom 13. Juli 2023 berichtete Macaiyla, wie Tyler1 ihr sagte, dass er ein Kind mit ihr haben möchte.

Insert

You are going to send email to