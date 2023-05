Paar lernte sich vor 8 Jahren in Dota 2 kennen, verlobten sich jetzt vor hunderttausenden Zuschauern

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Ein öffentlicher Heiratsantrag ist immer so eine Sache: Die einen können sich kaum etwas Romantischeres vorstellen, für die anderen ist es etwas, was lieber im Privaten geschehen sollte. Besonders unangenehm wird es, wenn der oder die Auserwählte dann vor großem Publikum ablehnt:

Steam: Neues Update wirft deutschen Könner aus den Top 1000 in die ELO-Hölle – „Als muss Messi in der U18 spielen“

Der Kommentator selbst meldete sich ebenfalls und fügte hinzu, er sei auch ein bisschen nervös gewesen: Er habe keinen Plan B gehabt, für den Fall, dass die Braut in spe nein sagen könnte. Glücklicherweise kam es nicht so weit. Dass auch ein ja zum Problem werden kann, zeigte der Fall eines CS:GO-Profis, der seiner Freundin nach einem spektakulären Turnier-Sieg einen Antrag machte .

Die frisch gebackene Verlobte nutzte die Gelegenheit auf Reddit, um sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Das werde wohl eine ihrer wertvollsten Erinnerungen. Zudem sei sie sehr froh, den entscheidenden Moment auf Video zu haben – als es passierte habe ihr Gehirn nämlich kurzzeitig ausgesetzt und sie könne sich kaum an etwas erinnern (via Reddit ).

Wie kam es zu dem Antrag? In einer Pause zwischen Maps war Kommentator Neal Tsunami Khandheria im Publikum unterwegs und befragte Fans zu ihren Eindrücken. Schließlich machte er bei einer Zuschauerin Halt und fragte sie, was bei dem Event besonderes passieren könnte.

Das Velodrom, wo das Finale des Majors stieg, hat eine Kapazität von 12.000 Besuchern und war vollständig ausverkauft (via MOZ ). Zu den Zuschauern vor Ort gesellten sich aber noch durchschnittlich 235.258 Zuschauer, die das Finale online über 4 Streaming-Dienste verteilt verfolgten. Zur Spitze sahen sogar 507.620 Menschen zu (via escharts.com ).

