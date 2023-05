E-Sport-Team baut mitten in die reichste Stadt Brasiliens einen 13-stöckigen Gaming-Palast, in den 12 Tennisplätze passen würden

Alienware eröffnet in Kooperation mit Team Liquid ihr drittes Trainingszentrum für E-Sportler und Nachwuchstalente. In São Paulo werden neben dem „Rainbow Six Siege“-Roster auch Angestellte arbeiten, Events stattfinden und junge Talente trainiert.

Um was gehts?

Team Liquid gehört zu den erfolgreichsten E-Sports-Teams der Welt und hat internationale Roster zu verschiedenen Spielen.

Um ihre Spieler bestmöglich zu fördern, baute Team Liquid in Kooperation mit Alienware bereits 2017 das erste Trainingscenter in Los Angeles.

Mit 13 Stockwerke und ca. 3092 Quadratmetern Fläche ist das neue Zentrum riesig und doppelt so groß wie die anderen beiden Trainingscenter in Utrecht (Niederlande) und Los Angeles (Kalifornien).

Was genau wurde eröffnet? São Paulo ist jetzt das Zuhause der dritten Alienware Training Facility – oder kurz AWTF. In dem Gebäude befinden sich Hochleistungsrechner von Alienware, mit denen das Team trainiert und sich auf zukünftige Turniere vorbereitet.

Was gibt es in dem neuen Gebäude? Das Trainings-Center ist mit 13 Stockwerken riesig. Bis zu 20 Angestellte können dort wohnen und arbeiten. Neben Konferenzräumen, Streaming-Zimmern und klassischen Büros leben bis zu 20 Angestellte in dem Gebäude. Ein eigener Sportraum, Pilates-Studio, Entspannungsraum sowie Restaurant sind inbegriffen. Damit Spieler und Angestellte bestens versorgt sind, arbeitet dort auch ein Koch.

Warum ausgerechnet in Brasilien? Der „Team Liquid“-Roster für Rainbow Six Siege besteht primär aus brasilianischen Spielern. Außerdem sind die Teams für Valorant und Fortnite ebenfalls in Brasilien ansässig sowie weitere Angestellte, die sich um die vielfältigen Tätigkeiten rund um das Team kümmern.

Zudem betreibt Team Liquid sowohl in Europa als auch in Nordamerika bereits ein Trainings-Center mit Alienware, wodurch Südamerika als Standort noch attraktiver wurde. Die große Fanbase des Landes profitiert auch davon, denn das Gebäude verfügt über eine Eventhalle und einen Fanbereich.

Einer der Zimmer in der Alienware Training Facility

Mehrere Millionen Dollar für Anpassungen

Ein eigenes Gebäude? Die komplette Renovierung und Anpassung des in der Innenstadt von São Paulo stehenden Gebäudes kostete das Team und Alienware mehrere Millionen Dollar. Die Baumaßnahmen waren notwendig, um das bestehende Gebäude an die Bedürfnisse des Teams anzupassen. Im Herzen der Stadt stehen zwar viele Bürogebäude, deren Infrastruktur war für das E-Sport-Team aber nicht passend.

Warum lohnt sich das? Bereits mit den Einrichtungen in Nordamerika und Europa hat Team Liquid in die eigene Zukunft investiert, denn neben den aktuellen Spielern, die dort trainieren, werden auch junge E-Sport-Talente gecoacht. So sichern sich Team Liquid mittlerweile an drei Standorten neue Spieler.

Insbesondere in Brasilien hat das Team außerdem noch weitere Pläne: So sollen im Zentrum regelmäßig Veranstaltungen und Turniere abgehalten werden, um die E-Sports-Community in Brasilien zu fördern. Außerdem wird in der Millionenstadt dieses Jahr die Game Changers World Championship stattfinden – ein großes, exklusives Valorant-Turnier.

