CS:GO: Profi macht Freundin live einen romantischen Heirats-Antrag – Ein Jahr später zerstört sie sein Leben

Der russische CS:GO-Profi Kirill „Boombl4“ Mikhailov (23) hat im November 2021 seiner damaligen Freundin einen Heirats-Antrag live während eines Turniers in Counter-Strike: Global Offensive (Steam) gemacht. Nicht mal ein Jahr später ist die Scheidung durch. Die Ehefrau scheint alles daran zu setzen, den Ruf und die Karriere des Profis zu zerstören.

Was war das für ein Heiratsantrag?

Boombl4 ist ein erfahrener Profi in CS:GO und war einige Jahre Kapitän für „Natus Vincere“, eines der besten Teams der Welt. Ende Mai wurde er allerdings entlassen.

Im November 2021 gewann Natus Vincere ein großes Turnier, das PGL in Stockholm. In einem spannenden Match setzte sich das ukrainisch-russische Team gegen G2 knapp durch. Der Ukrainer, s1mple, ein absoluter Star, hielt die Trophäe in die Luft. Jeder im Team steckte 200.000 $ Preisgeld ein.

Der Höhepunkt kam aber, als der Teamkapitän von Natus Vincere, Boombl4, seiner Freundin in der großen Halle einen Heiratsantrag machte. Er sagte, seine Freundin schaue in Moskau zu, und er fragte sie, ob sie ihn heiraten wollte. Das Publikum johlte vor Freude auf (via upcomer).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt So ein Heiratsantrag auf großer Bühne, wenn du grade dick gewonnen hast, macht schon was her.

Spieler sagt: Er hat sich scheiden lassen und seine Frau erpresse ihn

So ging das jetzt aus: Überhaupt nicht gut. In der Zwischenzeit ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen: Während sich Boombl4 für Frieden aussprach, zeigte sich seien Frau mit der russischen Flagge im Gesicht auf Instagram. Sie unterstützt den Krieg offenbar.

Boombl4s Karriere bei Natus Vincere ging vor einigen Wochen zu Ende: Das Team sagte, er stelle ein zu hohes Risiko dar. Er wurde nach dem PGL Turnier in Antwerpen entlassen. Wieder war Boombl4 für Natus Vincere angetreten und hatte das Team bis ins Finale geführt. Doch dort unterlag man FaZe.

Der Job war für Boombl4 also schon mal weg.





– Ukraine-Live-Blog (via

– Krieg in der Ukraine (via

– Solidarität mit der Ukraine (via



Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg in der Ukraine (via nzz – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Frau behauptet: Ihr Ex-Mann sei drogensüchtig, veröffentlicht Video

Das sind die neuen Anschuldigungen: Die Krönung kam aber heute. Boombl4 sagt: Er hat sich von seiner Frau scheiden lassen und wurde am selben Tag erpresst mit einer Vielzahl von „Fotos, Videos und einer großen Menge Falsch-Informationen.“

Wie die Seite Dotesports meldet, hat seine Ex-Frau, Angelika „LiQueen“ Mikhailova, ein Video veröffentlicht, in dem Boombl4 augenscheinlich die synthetische Droge Mephedron konsumiert, ein Mittel, das mit Kokain und Ecstasy verglichen wird (via twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Außerdem habe sie mehrere Postings auf Telegram veröffentlicht, in denen sie sagt: Boombl4 sei süchtig nach der Droge. Dazu veröffentlichte sie intime Fotos von ihm.

Der Spieler sagt: Das seien Falsch-Aussagen. Er will eine Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau anstreben.

Da scheint in den wenigen Monaten zwischen dem Heiratsantrag und jetzt wohl einiges schiefgelaufen zu sein.

In letzter Zeit ist CS:GO auf Twitch im Kommen:

4 Millionen sehen, wie sich der größte Twitch-Streamer der Welt in 36 Sekunden bei CS:GO zum Noob macht