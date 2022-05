Natus Vincere ist eines der besten Teams der Welt im Taktik-Shooter Counterstrike: Global Offensive (Steam). Das CS:GO-Team sitzt in der Ukraine, hatte aber drei Russen in der Aufstellung, mit denen man sehr erfolgreich war. Doch die Situation um den Krieg in der Ukraine scheint das Team jetzt zu spalten: Der Kapitän Kirill „Boobml4“ Mikhaylov (23) muss gehen. NAVI sagt ausdrücklich: Mit seinen Leistungen im Spiel habe die Trennung nichts zu tun.

Um welchen Spieler geht es?

Kirill „Boombl4“ Mikhaylov war der Ingame-Chef von Natus Vincere, er gilt als „das Gehirn“ des Teams. Bei Natus Vincere spielt auch s1mple, ein Ukrainer, der als bester CS:GO-Spieler der Welt gilt.

Boobml4 ist ein erfahrener Spieler in CS:GO: Er ist seit 2016 Profi und hat in seiner Zeit über eine Million US-Dollar an Preisgeld verdient. Allein 2021 strich er 830.000 US-Dollar ein: Immerhin gewann Natus Vincere im letzten Jahr einige hochdotierte Turniere (via esportsearnings).

Der Russe war seit Mai 2019 bei NAVI, seit September 2019 war er der Kapitän und hat viele Titel geholt. Jetzt aber ist die Karriere vom Booml4 bei NAVI vorbei.

18-jähriger Profi malt ein „Z“ in DOTA 2: Valve disqualifiziert sein Team – Er wird gefeuert

Entscheidung hat nichts mit seinem Spiel zu tun

Das sagt das Team: Das Team teilt mit, dass man sich nach dem Major in Antwerpen von Booml4 getrennt hat. Das Team wurde dort Zweiter und strich 150.000 $ ein.

Es heißt (via navi.gg):

Die Entscheidung bezieht sich auf das hohe Reputations-Risiko für den Club, es ist nicht das Ergebnis seines Spiels.

Wie man Booml4 ersetzen will, möchte man später bekanntgegeben. Weitere offizielle Informationen gibt es nicht.

Der Top-Spieler des Teams, s1mple, sagte auf Twitter etwas resigniert, das sei eben die Art, wie die Welt funktioniere. Er bedankt sich bei dem Spieler und sagt: Ohne Boombl4 hätte das Team keinen der Erfolge erreicht, die man gemeinsam geholt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spieler sprach sich immer wieder für Frieden aus, entschuldigt sich für seine Frau

Das hatte der Spieler vorher gesagt: Auch wenn es keiner so offen ausspricht, steht der Krieg durch Russland in der Ukraine offenbar hinter der Entlassung.

Der Kapitän hatte bereits einige Wochen vor seiner Entlassung in einem Statement am 5. Mai gesagt (via escorenews): Es tue ihm leid, dass er so lange über alles geschwiegen habe. Er entschuldigt sich für das Verhalten seiner Frau Lika.

Der Russe sagt, er sei oft in der Ukraine gewesen, nie sei er diskriminiert worden. Es tue ihm leid, dass andere Bürger dem Fernsehen glaubten. Es sei hart für die vernünftigen Leute wie ihn in dieser Zeit Dinge auszusprechen.

Er weiß, dass viele mit seiner Botschaft nicht zufrieden sein werden, aber er möchte sagen, dass er für den Frieden und gegen das Blutvergießen steht.

Mehr könne er jetzt nicht sagen.





– Ukraine-Live-Blog (via

– Krieg in der Ukraine (via

– Solidarität mit der Ukraine (via



Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg in der Ukraine (via nzz – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Was glaubt man, was dahintersteckt? Natus Vincere ist ein ukrainisches Team: Der Chef des Teams hatte gesagt, er sei nicht bereit, mit russischen Spielern zusammenzuarbeiten, die weiter in Russland leben. Die drei russischen Profis von Natus Vincere hatten daraufhin zugesagt, ihr Heimatland zu verlassen.

Jetzt ist aber unklar, ob Boombl4 diese Entscheidung widerrufen hat und deshalb gehen musste.

Man weiß, dass sich Boombl4 immer wieder für den Frieden ausgesprochen hat, seit der Krieg in der Ukraine begann. Seine Frau hat allerdings Russland ihre Unterstützung zugesichert. So hat sie sich auf Instagram mit der russischen Flagge im Gesicht und russischen Panzern im Hintergrund gezeigt.

Die Seite Sportskeeda vermutet, dass das ukrainische Team NAVI diese Situation als Grund nehmen könnte, um sich von Boombl4 zu trennen.

Es ist bekannt, dass sich russische Staatsbürger persönlich in Gefahr begeben, wenn sie kritisch über den Krieg sprechen. Deshalb ist es für Russen, die in Russland leben, schwer, sich klar und kritisch zum Angriffskrieg ihres Landes in der Ukraine zu positionieren. Auch wenn sich das so mancher im Westen von ihnen wünschen würde:

Russische Twitch-Streamer verlieren über Nacht ihren Lebensunterhalt