Jessica Blevins, die Ehefrau von Streamer-Star Tyler „Ninja“ Blevins, gab in einem Interview interessante Einblicke in das Management des Streamers. So sagte sie, dass sich die beiden gezielt Auszeiten nehmen, damit sie überhaupt Zeit miteinander verbringen.

Das ist Ninja: Der Streamer gilt als der größte Streamer aller Zeiten. Er hat auf Twitch über 14 Millionen Follower – so viele wie kein anderer Streamer.

In den letzten Monaten war es etwas ruhiger geworden, da er von Twitch zu Mixer gewechselt ist. Dort hatte er dann deutlich weniger Zuschauer, aber wohl einen Millionendeal unterschrieben. Nun, nach der Auflösung von Mixer, ist er wieder frei und streamt unter anderem wieder auf Twitch.

Der Streamer-Star ist aber nicht alleine für seinen Erfolg verantwortlich. Hinter ihm steht Jessica Blevins. Sie ist die Ehefrau von Ninja und auch gleichzeitig seine Managerin. Sie verhandelt also über die zahlreichen Deals und Kooperationen, die Ninja eingeht.

Jessica Blevins über frühes Aufstehen und gezielte Auszeiten

Das ist nun passiert: Das Ehepaar Blevins war zu einem Interview mit dem US-Magazin Forbes eingeladen. Dort ging es vor allem um Jessica und die Aufgaben von ihr als Managerin von Ninja.

Dort erzählte sie über den Tagesablauf und die viele Arbeit, die hinter dem Erfolg von Ninja steckt.

Wir sehen oftmals nur den erfolgreichen Streamer Ninja, doch dahinter steht auch Managerin Jessica Blevins

Diese Einblicke gab Blevins: Jessica Blevins erklärt, dass jeder Tag anders sei, doch es aktuell relativ geordnet ablaufen würde: „Jeder Tag ist anders. Im Moment, während der Corona-Krise, ist es gleichmäßiger, weil wir nicht auf Reisen sind. Ich beginne meinen Tag ziemlich früh, viel früher als Tyler, weil er normalerweise noch sehr spät wach ist. Wenn Tyler aufwacht, möchte er normalerweise sofort mit dem Stream anfangen.“

Jessica bearbeitet dann immer die zahlreichen Anfragen, die reinkommen. Ninja ist gefragt, so spielte er bereits 2019 bei einem großen Werbespot für den Superbowl mit.

Bevor Ninja dann ans Streamen geht, nimmt sich das Ehepaar 10 Minuten Zeit, um Entscheidungen zu diesen Anfragen zu treffen. Während Ninja dann streamt, bearbeitet Jessica die Anfragen weiter.

Danach sagt Jessica noch etwas Spannendes zum Streamen von Ninja: „Wir versuchen, ihn gegen 18 Uhr aus dem Internet zu holen und als Paar Zeit miteinander zu verbringen, um Netflix zu schauen oder zu Abend zu essen.“

Sollte es an einem Tag dann doch arbeitsreicher werden, dann versuchen sie die Tage mit „Date-Tagen“ auszugleichen. Dort soll Ninja dann nicht streamen und die beiden nehmen sich nur Zeit für sich.

Zum Schluss sagt sie noch, dass ihr ihre Herkunft als Kleinstadt-Mädchen aus Wisconsin wichtig sei:

Ich liebe es, dass diese Plattformen [Twitch und Instagram] mich zur Rechenschaft ziehen und mich auf dem Boden der Tatsachen halten. Ich werde nicht anfangen, Gucci-Taschen zu posten und „Hey, wir sind hier bei diesem riesigen Hollywood-Event“. Das ist eine lustige, aufregende Sache, die wir machen dürfen. Ich möchte jedoch nicht, dass das meine Identität völlig übernimmt, ich bin nämlich eigentlich das Kleinstadt-Mädchen aus Wisconsin. Jessica Blevins im Gespräch mit Forbes

Warum ist das so spannend? Vor allem bei so großen Streamern wie Ninja steckt noch ein gewaltiger Apparat dahinter. Als Zuschauer bekommt man ein wenig den Eindruck, dass da einfach ein Mensch sitzt, der Videospiele zockt, doch in Wirklichkeit geht es dort um harte Arbeit und viele Überstunden.

Im Jahr 2018, dem Höhepunkt von Ninja, sagte der Streamer selbst, dass er „Sklave des Streams“ gewesen sei und nicht richtig gelebt habe.

Nun scheint sich das ein wenig gewandelt zu haben. Das Paar scheint bewusste Ausgleichstage zu wählen, damit eben der Zustand eines „Sklaven des Streams“ nicht mehr aufkommt.

Ein Moment, der um die Welt ging und den Ninja gerne vergessen würde.

Ninja stand schon 2018 auf der ganz großen Bühne. Er trat bei der legendären Silvester-Party am Times Square in New York auf. Dort blamierte er sich allerdings vor tausenden Menschen.

Eine solche Aktion zeigt aber auch, dass Ninja eine Werbefigur ist, die einen guten Manager braucht. Diese Rolle erfüllt Ehefrau Jessica Blevins dem Erfolg nach zu urteilen sehr gut.