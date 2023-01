Neue Serie zu Warhammer 40k dreht sich um 2 der besten Fraktionen und könnte mich kaum glücklicher machen

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Dawn of War ist eine Reihe, die mehr Beachtung finden sollte und ich wünsche mir ein Remaster oder einen vierten Teil. Meine beiden Lieblings-Fraktionen nun in der Serie zu sehen, ist zumindest ein kleines Trostpflaster.

Dawn of War wurde aber leider seit dem ersten Teil, der 2004 erschien, nie wieder so gut. Der zweite Teil der Reihe hatte ganz andere Mechaniken, keinen echten Basenbau mehr und mehr Einschränkungen.

Die Sororitas und die Necrons sind meine liebsten Fraktionen im 40k-Universum, die ich vor allem in den älteren Strategiespielen der Reihe gespielt habe. Sie jetzt in einer Serie zu sehen, macht mich einfach nur glücklich, auch wenn ich noch nicht genau weiß, welche Rollen sie spielen werden.

Typisch für Warhammer sind sie aber nicht einfach brave Nonnen. Wer nicht spurt, wird bestraft. Mein Lieblings-Spielzeug der Sororitas: die „Penitent Engine“. Häretiker werden schutzlos und ohne Rüstung vor einen bewaffneten Walker gespannt, mit Drogen vollgepumpt und an die Front geschickt. Heißt: der Ketzer überlebt selbst schwere Verwundungen, spürt aber den Schmerz und überlebt nur so lange, wie der Wille des Imperators es zulässt.

Adepta Sororitas sind quasi der fanatische Zweig der Kirche des Imperiums, der (fast) ausschließlich aus Frauen besteht. Die Krieger-Nonnen sind zwar „nur“ Menschen, aber ihr Glaube an den Imperator verleiht ihnen nahezu göttliche Kräfte wie Schutz vor Kugeln und fanatischen Eifer in der Schlacht.

Die Hauptrolle in Pariah Nexus spielen eine zusammengewürfelte Truppe aus den Einheiten des Imperiums als Protagonisten und die Necrons als ihre Gegenspieler. Konkreter: der Trailer zeigt eine Adepta Sororitas und eine imperiale Gardistin in den Hauptrollen.

Keine Ahnung, was gerade los ist. Als im November die Dragon-Age-Serie Absolution angekündigt wurde, war ich schon aufgeregter als bei Arcane . Da war ich mir schon sicher: besser wird es nur, wenn der Warhammer-Nerd Henry Cavill (Superman, The Witcher) irgendwann einmal der Star in einer Warhammer-Serie wird.

