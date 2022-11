Neues Warhammer-40k-Spiel begeisterte Tausende in der Beta – Zeigt jetzt brutalen Trailer zum Release auf Steam

Was kostet das Spiel zum Release? Darktide wird am 30. November 2022 auf Steam veröffentlicht. Das Spiel kostet 39,99 Euro. Alternativ könnt ihr auch die „Imperial Edition“ kaufen: Hier sind neben dem Spiel auch noch weitere Inhalte wie etwa der Soundtrack enthalten. Hier zahlt ihr dann 59,99 Euro.

Wie reagiert die Community? Die Spieler zeigen sich begeistert und freuen sich auf den offiziellen Release. Auch das Video kommt richtig gut an, insbesondere der Soundtrack bekommt viel Lob. So schreiben einige Spieler unter dem YouTube-Video :

Worum geht es in Darktide? Der neueste Teil, Darktide, wird ein Koop-Shooter, der in einer dystopischen Fantasy-Welt spielt . Der Spieler handelt im Auftrag des Inquisitors und kann dabei mit bis zu 3 weiteren Personen als imperiale Soldaten gegen das Chaos und seine Anhänger kämpfen. Bereits die Beta von Darktide hatten tausende Spieler begeistert gespielt .

